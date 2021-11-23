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Şüphe üzerine odasına girildi! 22 yaşındaki Minel, otelde ölü bulundu

Sakarya'da Minel Y. (22), kaldığı otelin odasında ölü bulundu. Kolu seruma takılı Minel Y.'nin şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA23 Kasım 2021 Salı 17:40 - Güncelleme: 23 Kasım 2021 Salı 17:40
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Olay, öğle saatlerinde, Ünlüce Mahallesi'ndeki butik otelde meydana geldi. Otelde konaklayan Minel Y., şüphe üzerine odasına girilince işletme tarafından yatağında hareketsiz bulundu.

Haber verilmesi üzerine sağlık ve jandarma ekipleri otele geldi. Sağlık ekibi, yaptığı kontrolde, Minel Y.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Jandarma ekipleri de Minel Y.'nin, 2 gün önce otele tek gelip, giriş yaptığını saptadı. Sapanca Devlet Hastanesi morguna götürülen Minel Y.'nin kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Sakarya Korucuk Otopsi Merkezi'nde otopsi yapılacak. Şüpheli ölüm ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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