Güncel

Şüphelileri kovalarken kurşunlara hedef oldu! Silahlı saldırı can aldı

İzmir'in Torbalı ilçesinde evinden çıkan şüphelileri kovalamaya çalışan bir genç, silahlı saldırıya uğradı. Ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden gencin saldırganlarını yakalamak için jandarma ekipleri çalışma başlattı.

9 Mart 2026 Pazartesi 09:22
Olay, dün Torbalı ilçesine bağlı Karakuyu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ailesiyle birlikte komşusundan dönen Mehmet Köstekçi (24), ikametinden tanımadığı şahısların çıktığını gördü.

Şüphelilerin peşine düşen genç, evinin yanında bulunan zeytinlik araziye doğru şüpheli veya şüphelileri kovaladı. Kovalamaca esnasında şüpheli şahıslar tarafından 3-4 el ateş açıldı. Silah seslerinin ardından vücuduna bir mermi isabet eden Mehmet Köstekçi ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı genç, ambulansla Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Mehmet Köstekçi, burada doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Öte yandan jandarma ekipleri şüpheli veya şüphelilerin tespit edilerek yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

