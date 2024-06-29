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Şüphelilerin mal varlıklarına el konulan ikinci 'Seçil Erzan' vakasında yeni gelişme: 1 kişi tutuklandı

İzmir'de yüksek kar vaadiyle Karşıyaka Spor Kulübü'nün 3 yöneticisi ile 4 iş insanını 250 milyon lira dolandırdığı ileri sürülen ve intihar girişiminde bulunan bir bankanın Bornova Şube Müdürü Hatice Ö.'nün tedavisi sürüyor. Hatice Ö.'nün paraları verdiği öne sürülen döviz bürosu sahibi S.Ç. ise dün akşam tutuklanırken, Hatice Ö. ile S.Ç.'nin mal varlıklarına da el konulduğu öğrenildi.

DHA29 Haziran 2024 Cumartesi 10:39 - Güncelleme:
Şüphelilerin mal varlıklarına el konulan ikinci 'Seçil Erzan' vakasında yeni gelişme: 1 kişi tutuklandı
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Bir bankanın Bornova Şubesi'nde yaşanan ikinci 'Seçil Erzan' vakasında o dönem Karşıyaka Spor Kulübü Yönetim Kurulu üyesi ve Karşıyaka Altyapı Basketbol Şube Başkanı olan Hatice Ö., iddiaya göre, yüksek kar vaadiyle fon ve altın alarak değerlendirmek üzere kulübün 3 yöneticisi ile 4 iş insanından yaklaşık 250 milyon TL topladı. Ancak, topladığı paraları fona yatırmayan, altın da almayan Hatice Ö.'nün parayı döviz bürosu sahibi S.Ç.'ye gönderdiği ileri sürüldü. İddiaya göre; Hatice Ö., para topladığı kişilere zaman zaman ihtiyaçları kadar para gönderdi ancak bir süre sonra iş insanları dolandırıldıklarını anladı.

İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU

Polis olayla ilgili çalışma başlatırken, yüzlerce kişiyi benzer şekilde dolandırdığı ileri sürülen Hatice Ö. hakkında, 27 Haziran'da gözaltı kararı çıkarıldı. Yakalama çalışması başlatan polis ekipleri, Hatice Ö.'nün evinde çok sayıda ilaç içip intihar girişiminde bulunduğunu belirledi. Ekipler, Hatice Ö.'nün, intihar teşebbüsünün ardından pişman olup gittiği İzmir Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındığını duyurdu. Hayati tehlikesi bulunmayan Hatice Ö.'nün başında, polis beklemeye başladı. Yemek yemeyi reddeden Hatice Ö.'nün, doktorlara göre ifade verecek durumda olmadığı belirtildi. Daha sonra Hatice Ö., psikiyatri servisine yatırılırken, operasyon kapsamında ayrıca banka personeli E.Y. ile döviz bürosu çalışanı A.A. da ifadesine başvurulmak üzere gözaltına alınıp emniyete götürüldü.

1 KİŞİ TUTUKLANDI

Hatice Ö.'nün paraları gönderdiği öne sürülen döviz bürosunun sahibi S.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliye sevk edildi. S.Ç.'nin ifadesinde, "Hatice Ö., bana para getirdi. Ben ise o paraları altına ve dövize çevirdim. Sonrasında da kendisine iade ettim. Suçlamaları kabul etmiyorum" dediği öğrenildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, S.Ç.'yi tutukladı.

Öte yandan dün döviz bürosunda, söz konusu bankanın Bornova Şubesi'nde ve belirlenen bazı adreslerde arama yapıldı. Ayrıca Hatice Ö. ile tutuklanan döviz bürosu sahibi S.Ç.'nin mal varlıklarına el konulduğu öğrenildi.

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