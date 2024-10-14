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Sur vahşetinde ''4 saat'' detayı! ''Ayin'' iddiasına cevap

Fatih'teki surlarda İkbal Uzuner'i katleden cani Semih Çelik'in, genç kızı gizli bir odada parçalara ayırdığı ortaya çıktı. Çelik'in yaklaşık 4 saat kaldığı gizli odadan ses duyulmamasının, surun iç kısmında kalmasından kaynaklandığı öğrenildi. Öte yandan sosyal medyada ölen kişilerin Florya'da ayine katıldığı yönündeki iddialarla ilgili incelemede bu iddiaya dair bir ize rastlanmadı.

Akşam Gazetesi14 Ekim 2024 Pazartesi 08:38 - Güncelleme:
Sur vahşetinde ''4 saat'' detayı! ''Ayin'' iddiasına cevap
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Türkiye'yi sarsan vahşette Semih Çelik'in, İkbal Uzuner'le Edirnekapı Surları'nda gizli bölmede 4 saat geçirdiği ve genç kızı burada öldürüp daha sonra parçalara ayırdığı tespit edildi.

İstanbul Fatih'te 19 yaşındaki Semih Çelik, önce evine çağırdığı Ayşenur Halil'i vahşice öldürmüş ardından Edirnekapı Surları'nda buluştuğu İkbal Uzuner'i katlettikten sonra intihar etmişti. Akşam Gazetesi'nin haberine göre, Olayla ilgili yapılan incelemelerde Çelik'in İkbal Uzuner'i surların içinde gizli bir odaya götürdüğü ve ikilinin burada yaklaşık 4 saat geçirdiği belirlendi. Çelik, surdaki gizli bölmede sırt çantasında getirdiği bıçakla İkbal Uzuner'i öldürüp parçalara ayırmış. Ardından da genç kızın cansız bedeninin parçalarını surlara taşımış.

ÇEVREDEN GÖRÜLMEDİ

Soruşturmayı yürüten güvenlik güçleri surun gizli bölmesinde yaşanan vahşeti bu yüzden kimsenin duyup görmediğini değerlendiriyor.

TELEFONU BULUNAMADI

Cani Semih Çelik'in en son surlardan sinyal veren cep telefonunun halen kayıp olduğu öğrenildi. Katilin bilgisayarından da İkbal Uzuner'i öldürmekten ve intihardan bahsettiği video dışındaki tüm verilerin silindiği belirlendi. Yürütülen soruşturma kapsamında İkbal Uzuner'in cep telefonu çözülürken, Ayşenur Halil'in ise cep telefonunun şifresinin henüz kırılamadığı bildirildi.

AYİN İDDİASI YALAN

Sosyal medyada ölen kişilerin Florya'da ayine katıldığı yönündeki iddialarla ilgili incelemede bu iddiaya dair bir ize rastlanmadı.

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