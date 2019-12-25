Sur yeniden doğdu

25.12.2019 02:28 - Güncelleme: 25.12.2019 02:28

Diyarbakır'In Sur ilçesinde PKK’nın NIN 2015 yılında başlattığı çukur ve barikat eylemi sırasında teröristlerin yakıp yıktığı evlerin yerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından inşa edilen yenilerinin büyük bölümü tamamlandı. Sur’un Fatihpaşa, Savaş, Hasırlı, Cevatpaşa, Cemal Yılmaz ve Dabanoğlu mahallerindeki PKK eylemi, yaklaşık 4 ay süren operasyonla bastırılmış ve ilçe 10 Mart 2016’da teröristlerden tamamen temizlenmişti. Teröristlerin kazdığı çukurlar ve düzenlediği saldırılarda on binlerce insan mağdur oldu, 6 mahallede bin 100 konut tahrip edildi. Operasyonun tamamlanmasının ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan´ın talimatıyla Sur ilçesinin 6 mahallesinde yenileme çalışmaları başladı.

YÖRESEL MİMARİYE UYGUN

Diyarbakır mimarisine ve kültürüne uygun uygun projeyle bin 500 konut, 10 butik otel, çok sayıda iş yerinin inşası için hemen harekete geçildi. İlk etapta 579 yapının ihalesi yapıldı. Yapılar Sur’un yüksekliğini geçmeyecek şekilde 2 katlı inşa ediliyor. İnşa çalışmaları tamamlandığında çehresi tamamen değişecek olan Sur, 33 medeniyetin izlerini koruyarak, Diyarbakır’ın kültürünü ve değerlerini yansıtan özel bir alana kavuşmuş olacak. Bugün gelinen noktada 579 yapı hızlı bir şekilde yükseliyor. Alipaşa, Fatihpaşa ve Hasırlı mahallerindeki yapıların bir kısmı tamamlandı. 2020’de hak sahiplerine teslim edilecek.

SOKAK YASAĞI YOK

Sosyal medyada ilçesinde halen sokağa çıkma yasağı uygulandığı yönündeki iddiaları da değerlendiren Sur Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi, “Burası bir şantiye alanı ve yoğun bir çalışma var. Şantiye alanının içerisine girişle ilgili bir kısıtlamanın dışında şuanda hiçbir mahallede sokağa çıkma yasağı yok. Bütün mahallelerimizde rahatlıkla insanlar geliyor ve önceki dönemlerle kıyaslanmayacak kadar bir turist yoğunluğu var” dedi. Çiftçi, “Bu ihya ve inşa süreci içerisinde Sur’un sadece 6 mahallesi ile ilgili bir çalışma yapılmadı. Gazi, Melikahmet ve İzzetpaşa Caddesi’nde çok ciddi bir çalışma yapılıyor. Oralardaki dükkanların tamamında cephe yenilemeleri, sokak sağlıklaştırmaları yapıldı ve tamamı tarihi görünümlü Sur’a yakışır ve değerleri korunarak yapılan çalışmalar oldu” diye konuştu.