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Süre 31 Aralık 2025'e uzatıldı! TEDAŞ'tan yeni karar

Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ (TEDAŞ) tarafından, genel aydınlatma sayaçlarının Otomatik Sayaç Okuma Sistemleri (OSOS) kapsamına alınması işleminin tamamlanması için verilen süre 31 Aralık 2025'e uzatıldı.

AA31 Aralık 2024 Salı 09:44 - Güncelleme:
Süre 31 Aralık 2025'e uzatıldı! TEDAŞ'tan yeni karar
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Genel Aydınlatma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, TEDAŞ tarafından iletişim altyapısı bakımından yapılacak değerlendirmeler sonucunda OSOS kapsamına uygun olmadığı tespit edilen sayaçlar haricinde genel aydınlatma sayaçlarının tamamının OSOS kapsamına alınması için daha önce 31 Aralık 2024 şeklinde ilan edilen son tarih 31 Aralık 2025 olarak güncellendi.

Ayrıca, OSOS kapsamına uygun olduğu halde bu kapsama alınmayan ve TEDAŞ tarafından anlık veya çevrimiçi izlenemeyen sayaçların tüketim giderleri için 1 Ocak 2026'ya kadar ödeme yapılmaması kararlaştırıldı.

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