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Süre bitti CHP algı operasyonuna girişti! Meryemana Evi otoparkı provokasyonun perde arkası

1997'de Bakanlığın Selçuk Belediyesi'ne verdiği ve kullanım süresinin 2024'te sona ermesi nedeniyle geri alınan Meryemana Evi otoparkı üzerinden CHP'nin algı operasyonu yürüttüğünü belirten AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ, 'Her alanda kendiniz için ayrıcalık isteme huyunuzdan vazgeçiniz' dedi.

28 Kasım 2024 Perşembe 17:19 - Güncelleme:
Süre bitti CHP algı operasyonuna girişti! Meryemana Evi otoparkı provokasyonun perde arkası
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İzmir Selçuk'ta yer alan Meryemana Evi ve Kilisesi'nin yakınındaki otoparkın 1997 yılında Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Selçuk Belediyesine verildiğini ve kullanım süresinin Ekim 2024'te sona erdiğini belirten AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Protokolün sona ermesinin ardından belediye bir müddet alanı işgal etmiş ancak nihayet 27 Kasım'da bakanlık, otoparkı kendi bünyesine almıştır" dedi.

Dağ, "CHP Genel Başkanı ile yalan ve algı ordusunun iddia ettiği gibi bir "AK Parti'ye ayrıcalık sağlanması" söz konusu değildir. Bilakis, sözleşmenin 2023 yılı sonu itibariyle bitmesine rağmen, belediyenin 2024 yılı bütçelendirmesini otoparktan elde edeceği geliri göz önünde bulundurarak yapmasından ötürü, süre 2024 yılı Ekim ayına kadar uzatılmıştır. Ayrıca, Selçuk Belediyesi ne protokolün yapıldığı 1997'de AK Parti tarafından yönetiliyordu ne de sürenin uzatıldığı geçtiğimiz dönemde. Sn. Özel, Türkiye CHP Kanunlarına göre yönetilmemektedir. Her alanda kendiniz için ayrıcalık isteme huyunuzdan vazgeçiniz. Zaten yapılması gereken, iyi niyet ve samimiyet gösterilerek yapılmıştır. Bırakın da şımarıklığı küçük çocuklarımız yapsınlar, zira ancak onlara yakışır. Devlet, ciddiyet ister" ifadelerini kullandı.

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