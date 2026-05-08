İSTANBUL 26°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Mayıs 2026 Cuma / 22 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,363
  • EURO
    53,2895
  • ALTIN
    6873.43
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Süresiz nafaka dönemi kapanıyor! Yeni düzenleme belli oldu
Güncel

Süresiz nafaka dönemi kapanıyor! Yeni düzenleme belli oldu

12. Yargı Paketi düzenlemesiyle sınırsız nafaka sona erecek. Nafaka süresi evlilik süresinin yarısı olacak.

MEHMET SELVİTOP8 Mayıs 2026 Cuma 08:17 - Güncelleme:
Süresiz nafaka dönemi kapanıyor! Yeni düzenleme belli oldu
ABONE OL

12. Yargı Paketi'nde süresiz nafaka, yargılama süreleri ve hobi bahçeleri davalarına yönelik düzenlemeler yer alacak.

Edinilen bilgiye göre, yeni düzenlemeyle, boşanma davalarında yeni adım atılması ve süresiz nafaka uygulamasının sona ermesi planlanıyor. Buna göre; nafakanın alt sınırının 5 yıl olması planlanıyor. Uzun süreli evliliklerde ise hakime nafaka süresi konusunda inisiyatif tanınacak. Bu durumlarda evlilik süresinin yarısı esas alınacak. Örneğin, 20 yıllık bir evlilik sona ererse 10 yıl nafaka verilebilecek. Ayrıca, evli çiftlerin ayrı yaşaması da boşanma sebebi sayılacak.

DURUŞMALARA 3 AY ŞARTI

Yargılama süreçlerinin hızlanması için yapılan çalışmaların da yeni yargı paketinde yer alması öngörülüyor. Bu kapsamda, duruşma araları 3 ayı geçmeyecek. Eğer bir sonraki duruşma için süre 3 ayı geçiyorsa, hakim makul bir gerekçe yazmak zorunda olacak. Ayrıca artık hukuki konunun tespiti konusunda hakimler bilirkişiye başvuramayacak.

GÜNDÜZ KUŞAĞINA DÜZEN

Televizyonların gündüz kuşaklarına da düzenleme gelecek. Bu programların 'yargılama'ya dönüştüğü tespitleri üzerine, içeriklere yönelik çalışma yapılacak. Tarım arazilerindeki kaçak yapılara yönelik yönetmelik çalışması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği talimat gereği de, yaklaşık 100 bin hobi bahçesi konusunda bir düzenlemenin gelmesi bekleniyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Bayrampaşa'da 7 milyonluk vurgun: Altın dolu kasayı böyle çaldılar

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.