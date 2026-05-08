12. Yargı Paketi'nde süresiz nafaka, yargılama süreleri ve hobi bahçeleri davalarına yönelik düzenlemeler yer alacak.

Edinilen bilgiye göre, yeni düzenlemeyle, boşanma davalarında yeni adım atılması ve süresiz nafaka uygulamasının sona ermesi planlanıyor. Buna göre; nafakanın alt sınırının 5 yıl olması planlanıyor. Uzun süreli evliliklerde ise hakime nafaka süresi konusunda inisiyatif tanınacak. Bu durumlarda evlilik süresinin yarısı esas alınacak. Örneğin, 20 yıllık bir evlilik sona ererse 10 yıl nafaka verilebilecek. Ayrıca, evli çiftlerin ayrı yaşaması da boşanma sebebi sayılacak.

DURUŞMALARA 3 AY ŞARTI

Yargılama süreçlerinin hızlanması için yapılan çalışmaların da yeni yargı paketinde yer alması öngörülüyor. Bu kapsamda, duruşma araları 3 ayı geçmeyecek. Eğer bir sonraki duruşma için süre 3 ayı geçiyorsa, hakim makul bir gerekçe yazmak zorunda olacak. Ayrıca artık hukuki konunun tespiti konusunda hakimler bilirkişiye başvuramayacak.

GÜNDÜZ KUŞAĞINA DÜZEN

Televizyonların gündüz kuşaklarına da düzenleme gelecek. Bu programların 'yargılama'ya dönüştüğü tespitleri üzerine, içeriklere yönelik çalışma yapılacak. Tarım arazilerindeki kaçak yapılara yönelik yönetmelik çalışması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği talimat gereği de, yaklaşık 100 bin hobi bahçesi konusunda bir düzenlemenin gelmesi bekleniyor.