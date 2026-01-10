TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel, güvenlik kaynaklarıyla Suriye'deki çatışmaları konuştu.

Yiğitel'in AKŞAM Gazetesi'nde yayımlanan haber/analizi şöyle:

Suriye'deki çatışmaları konuştuğum güvenlik kaynakları, Türkiye'nin olası terör sızmaları ve sivil göçünün olumsuz etkilerini en aza indirgemek için sınırda tedbirlerini artırdığını söyledi.

Güvenlik kaynakları "Suriye'deki her türlü gelişme, milli güvenlik öncelikleri çerçevesinde yakından izlenmektedir" bilgisini verdi. MİT Başkanlığı başta olmak üzere TSK ve Dışişleri Bakanlığı "Suriye'nin siyasi birliği, toprak bütünlüğü ve merkezi yapısının korunmasını" hedefi doğrultusunda uyumlu bir çalışma yürütüyor.

DİKKATLE TAKİP EDİLİYOR

Suriye içinden sınıra yakın alanlara yönelik olası göç hareketleri dikkatle takip ediliyor. Kaynaklar, "Buradaki asıl hedef, bölgedeki sivil halkın güvenliğinin sağlanması" değerlendirmesi yaptı. 10 Mart Mutabakatı'na uymayan SDG'nin neden olduğu çatışmalar sivil kayıplara ve on binlerce kişinin yerinden edilmesine yol açtı. Kaynaklar, "SDG unsurlarının sivil mahalleleri ve halkı canlı kalkan gibi kullanmaya çalışması kabul edilemez" dedi.

KONTROL ORDUNUN ELİNDE

Bölgedeki kaynaklar, Suriye ordusunun yürüttüğü operasyonlar sonucunda Eşrefiye ve Beni Zeyd mahallelerinin büyük bölümünün merkezi yönetimin kontrolüne geçtiği bilgisini verdi. Şeyh Maksud Mahallesi'nde ise süreç devam ediyor.Başkan Erdoğan, bölgedeki bu gelişmeleri yakından takip ediyor.

ANKARA'NIN ÖNCELİĞİ

Barışçıl çözüm için Suriye hükümeti ve ABD nezdinde diplomatik bir süreç işletiyor. MİT'in de SDG'ye gerekli mesajları ilettiği belirtiliyor. Kaynaklar, "Suriye'deki Kürtlerin haklarının korunması Türkiye'nin öncelikleri arasında yer almaktadır. SDG'nin Suriye'nin toprak bütünlüğüne, siyasi birliğine, huzuruna ve entegrasyonuna katkı verecek bir tutum içinde olması temel beklentidir" dedi.