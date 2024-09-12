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Suriye Barış Gücü kapsamında El Bab şehrinde görev yapacak komandolar dualarla uğurlandı

Suriye Barış Gücü kapsamında Suriye'nin El Bab şehrinde görev yapacak Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı'na bağlı timler, törenle görev yerine uğurlandı.

AA12 Eylül 2024 Perşembe 20:41 - Güncelleme:
Suriye Barış Gücü kapsamında El Bab şehrinde görev yapacak komandolar dualarla uğurlandı
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Osmaniye Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı önünde düzenlenen törene Vali Erdinç Yılmaz, 12. Komando Tugay ve Garnizon Komutan Vekili Albay Hakan Kocabaş, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Şener Kaytez, askeri ve mülki erkan ile asker yakınları katıldı.

"GÜVENİMİZ, İNANCIMIZ SONSUZ"

Törende konuşan Vali Yılmaz, komandoların vatan, bayrak, millet ve kutsal vatan topraklarının korunması için görevlerini başarıyla yürüttüklerini belirterek, "İnanıyoruz ki yine başarıyla, en iyi şekilde yapacaklar, güvenimiz, inancımız sonsuzdur. Çünkü tarihten gelen, o inanılmaz, dünyayı şaşkına çeviren, dünyaya ders veren, her türlü şartta başarıyı sağlayan komandolarımız, kahraman ordumuzun mensupları, Türk milletinin asil evlatları mutlaka başarılı olacaklardır. Bizim de dualarımız kendileriyle. Allah ayaklarına taş değdirmesin, yolları açık olsun. Yolunuz, bahtınız açık olsun, Allah'a emanet olun. " ifadelerini kullandı.

DUA SONRASI UĞURLAMA

İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Şener Kaytez de "Osmaniye Jandarma Komando Özel Harekat Tabur Komutanlığı Suriye Barış Gücü kapsamında El Bab'a görevlendirilmiştir. Verilen her türlü görevi yapmaya hazır olan kahraman komandolarımız bu görevi de kendilerine yakışır üstün bir vazife anlayışıyla icra edeceklerdir." dedi.

Konuşmaların ardından jandarma komandolar "komando" yemini etti, İl Müftüsü Ali Çakmak tarafından dua edildi. Tören sonunda komandolar, görev yerlerine uğurlandı.

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