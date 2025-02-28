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  • Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Bilal Erdoğan ve beraberindeki heyeti kabul etti
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Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Bilal Erdoğan ve beraberindeki heyeti kabul etti

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan ve beraberindeki Türk heyet, Suriye'nin başkenti Şam'da Cumhurbaşkanı Ahmed Şara tarafından kabul edildi.

AA28 Şubat 2025 Cuma 18:23 - Güncelleme:
Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Bilal Erdoğan ve beraberindeki heyeti kabul etti
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Bilal Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Büyükelçi Burhan Köroğlu'nun yer aldığı heyete, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi yetkilileri de eşlik ediyor.

KASYUN DAĞI'NI ZİYARET ETTİLER

Tarihi Emevi Camisi'nde cuma namazını kıldıktan sonra Halk Sarayı'na geçen heyet, Cumhurbaşkanı Şara'nın konuğu oldu.

Heyet, basına kapalı görüşmenin ardından Şam'ın terası konumundaki Kasyun Dağı'nı ziyaret etti.

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