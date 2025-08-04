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Suriye için güvenlik diplomasisi! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Hattab'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Suriye İçişleri Bakanı Enes Hattab'ı kabul etti.

AA4 Ağustos 2025 Pazartesi 14:11 - Güncelleme:
Suriye için güvenlik diplomasisi! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Hattab'ı kabul etti
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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da yer aldı.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, görüşmeye ilişkin şunları kaydetti:

"Suriye'de güvenliğin güçlenmesi, iç huzurun pekişmesi, ekonomik kalkınma ve sosyal refah için de hayati önemdedir. Türkiye Cumhuriyeti olarak Suriye'nin istikrarına, kurumsal kapasitesinin geliştirilmesine ve her kesimi kapsayan yönetişimine destek vermeye devam edeceğiz.

Temennimiz, kapsayıcı ve meşru yönetim altında Suriyeli kardeşlerimizin temel hak ve özgürlüklerden eşit bir şekilde yararlandıkları bir ortamın tesisidir.

Suriye'nin istikrarını, toprak bütünlüğünü ve egemenliğini güçlü bir şekilde desteklemeyi sürdüreceğiz."

  • Cevdet Yılmaz
  • Enes Hattabı
  • Suriye İçişleri Bakanı

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