İSTANBUL 18°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Ekim 2025 Pazar / 20 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,8557
  • EURO
    48,6561
  • ALTIN
    5404.54
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Suriye İçişleri Bakanı ile Türk heyeti Şam'da bir araya geldi
Güncel

Suriye İçişleri Bakanı ile Türk heyeti Şam'da bir araya geldi

Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Burhan Köroğlu başkanlığındaki heyet, Suriye İçişleri Bakanı Enes Hattab ile bir araya geldi. Görüşmede güvenlik işbirliğinin derinleştirilmesi, eğitim ve tecrübe paylaşımı ile bölgesel istikrarın güçlendirilmesi ele alındı.

AA12 Ekim 2025 Pazar 17:21 - Güncelleme:
Suriye İçişleri Bakanı ile Türk heyeti Şam'da bir araya geldi
ABONE OL

Bakanlıktan, ABD merkezli X sosyal medya platformundan yapılan açıklamaya göre, Hattab, Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Büyükelçi Burhan Köroğlu başkanlığındaki heyetle görüştü.

Görüşmede iki ülke arasındaki güvenlik ve emniyet teşkilatları arasındaki işbirliğin güçlendirilmesi, tecrübe ve eğitim paylaşımı ile bölgesel istikrarın desteklenmesi konuları ele alındı.

Bakanlık, görüşmenin "iki dost ülke arasında ortak güvenlik anlayışının güçlendirilmesine katkı sağladığını" vurguladı.

Toplantıya Suriye İçişleri Bakanlığı Planlama ve Organizasyon Dairesi Müdürü Ala Seydu da katıldı.

ÖNERİLEN VİDEO

Suriye'de iç savaşın yaraları sarılıyor

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.