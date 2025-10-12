Suriye İçişleri Bakanı ile Türk heyeti Şam'da bir araya geldi

Bakanlıktan, ABD merkezli X sosyal medya platformundan yapılan açıklamaya göre, Hattab, Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Büyükelçi Burhan Köroğlu başkanlığındaki heyetle görüştü.

Görüşmede iki ülke arasındaki güvenlik ve emniyet teşkilatları arasındaki işbirliğin güçlendirilmesi, tecrübe ve eğitim paylaşımı ile bölgesel istikrarın desteklenmesi konuları ele alındı.

Bakanlık, görüşmenin "iki dost ülke arasında ortak güvenlik anlayışının güçlendirilmesine katkı sağladığını" vurguladı.

Toplantıya Suriye İçişleri Bakanlığı Planlama ve Organizasyon Dairesi Müdürü Ala Seydu da katıldı.