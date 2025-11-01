İSTANBUL 21°C / 13°C
Suriye ile ortak adım vurgusu... İletişim Başkanı Duran Suriye Enformasyon Bakanı Mustafa ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Suriye Enformasyon Bakanı Hamza El Mustafa ile TRT World Forum kapsamında İstanbul'da bir araya geldi.

AA1 Kasım 2025 Cumartesi 18:39 - Güncelleme:
Duran, görüşmeye ilişkin NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda şunları ifade etti:

"Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkiler çerçevesinde, medya ve iletişim alanlarında işbirliği fırsatlarını değerlendirdik. Dezenformasyonla mücadele, bölgesel istikrar ve Suriye'nin yeniden ayağa kaldırılması için ortak adımları ele aldık. Tarihsel bağlarımız ve ortak geçmişimiz, Suriye halkıyla dayanışmamızın en güçlü dayanağıdır. Bu anlayışla işbirliklerimizi derinleştirerek ortak geleceğimizi inşa etmeye kararlıyız."

  • burhanettin duran
  • suriye
  • Hamza El Mustafa

