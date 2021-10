Suriye-Irak tezkerisi Meclis'ten geçti! CHP'nin 'hayır' kararına tepkiler çığ gibi

AA 26 Ekim 2021 Salı 18:25 - Güncelleme: 26 Ekim 2021 Salı 18:52

Türk Silahlı Kuvvetlerinin gerektiği takdirde sınır ötesi harekat ve müdahalede bulunmak üzere Irak ve Suriye'ye gönderilmesi konusunda Cumhurbaşkanına verilen yetkinin 2 yıl uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, TBMM Genel Kurulunda CHP ve HDP'nin "hayır" oylarına karşı AK Parti, MHP ve İYİ Partinin "evet" oylarıyla kabul edildi.

Irak ve Suriye tezkeresinde, Türkiye'nin güney kara sınırlarına mücavir bölgelerde yaşanan gelişmeler ve süregiden çatışma ortamının milli güvenlik açısından taşıdığı risk ve tehditlerin artarak devam ettiğinin altı çizildi.

Türkiye'nin, komşusu Irak'ın toprak bütünlüğünün, milli birliğinin ve istikrarının korunmasına büyük önem atfettiği belirtilen tezkerede, "Diğer taraftan Irak'ta PKK ve DEAŞ unsurlarının varlığını sürdürmesi, etnik temelli ayrılıkçılığa yönelik girişimler, bölgesel barışa, istikrara ve ülkemizin güvenliğine doğrudan tehdit oluşturmaktadır. Suriye'de, sınırımıza mücavir alanlarda PKK/PYD-YPG ve DEAŞ başta olmak üzere mevcudiyetini sürdüren terör örgütleri, ülkemize, ulusal güvenliğimize ve sivillere yönelik eylemlerini sürdürmektedir." denildi.



- İdlib tezkerede

Terör örgütü PKK/PYD-YPG'nin, Suriye'de bölücü faaliyetlerine devam ettiğine dikkat çekilen tezkerede, Türkiye'nin harekat alanlarında tesis edilen sükunet ve istikrarı korumak amacıyla meşru ulusal güvenlik çıkarları doğrultusunda önlemler alındığı anlatıldı.

İdlib'de, Astana süreci kapsamında istikrar ve güvenliğin tesisine ilişkin faaliyetleri hedef alan risk ve tehditlerin devam ettiği vurgulanan tezkerede, "Bütün bu gelişmeler kapsamında, terörle Irak ve Suriye'nin toprak bütünlüğünü bozmaya ve sahada gayrimeşru oldubittiler oluşturmaya yönelik, milli güvenliğimize tehlike oluşturabilecek her türlü risk, tehdit ve eyleme karşı, uluslararası hukuktan doğan haklarımız doğrultusunda gerekli önlemlerin alınması milli güvenliğimiz açısından hayati önem arz etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

- Türk askerinin Irak ve Suriye'deki görev süresi iki yıl daha uzatılacak

Cumhurbaşkanlığı tezkeresinde, şunlar kaydedildi:

"Ayrıca Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin, 2170 (2014), 2178 (2014), 2249 (2015) ve 2254 (2015) sayılı kararlarıyla, Irak ve Suriye'nin toprak bütünlüğünün ve bağımsızlığının teyit edilmiş olmasının ve yine 2170 (2014) sayılı kararda bu ülkelerdeki terör faaliyetlerinin kınanarak, DEAŞ ve benzeri terör örgütlerinin faaliyetlerine karşı Birleşmiş Milletler üyesi tüm ülkelere 1373 (2001) sayılı Karar ve uluslararası hukuk çerçevesindeki sorumluluklarına uygun şekilde gerekli tedbirleri alma çağrısında bulunulmuş olmasının ışığında, Türkiye'nin DEAŞ ve diğer terör örgütleriyle mücadele amacıyla oluşturulan uluslararası koalisyon bünyesinde iştirak ettiği faaliyetlerin sürdürülmesi de önem taşımaktadır.

Bu mülahazalar ışığında, Türkiye'nin milli güvenliğine yönelik ayrılıkçı hareketler, terör tehdidi ve her türlü güvenlik riskine karşı uluslararası hukuk çerçevesinde gerekli her türlü tedbiri almak, Irak ve Suriye'deki tüm terör örgütlerinden ülkemize bundan sonra da yönelebilecek saldırıları bertaraf etmek ve kitlesel göç gibi diğer muhtemel risklere karşı milli güvenliğimizin idame ettirilmesini sağlamak, Türkiye'nin güney kara sınırlarına mücavir bölgelerde yaşanan ve hiçbir meşruiyeti olmayan tek taraflı bölücü girişimler ve bunlarla ilgili olabilecek gelişmeler istikametinde Türkiye'nin menfaatlerini etkili bir şekilde korumak ve kollamak, gelişmelerin seyrine göre ileride telafisi güç bir durumla karşılaşmamak için süratli ve dinamik bir politika izlenmesine yardımcı olmak üzere hudut, şümul, miktar ve zamanı Cumhurbaşkanınca takdir ve tayin olunacak şekilde, Türk Silahlı Kuvvetlerinin gerektiği takdirde sınır ötesi harekat ve müdahalede bulunmak üzere yabancı ülkelere gönderilmesi ve aynı amaçlara matuf olmak üzere yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye'de bulunması, bu kuvvetlerin Cumhurbaşkanının belirleyeceği esaslara göre kullanılması ile risk ve tehditlerin giderilebilmesi için her türlü tedbirin alınması ve bunlara imkan sağlayacak düzenlemelerin Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek esaslara göre yapılması için 2 Ekim 2014 tarihli ve 1071 sayılı TBMM kararı ile verilen ve son olarak 7 Ekim 2020 tarihli ve 1266 sayılı TBMM kararı ile 30 Ekim 2021'e kadar uzatılan izin süresinin, 30 Ekim 2021'den itibaren 2 yıl uzatılması hususunda gereğini Anayasanın 92. maddesi uyarınca bilgilerinize sunarım."

CHP ve HDP'nin tezkerelere 'hayır' oyu kullanmasına ise tepkiler gecikmedi.

ÖMER ÇELİK: BİRİLERİ TÜRKİYE'NİN TERÖRLE MÜCADELESİNDEN RAHATSIZ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, CHP'nin Irak ve Suriye tezkeresine "hayır" oyu vereceği yönündeki kararını değerlendirdi.

Tezkerenin, Türkiye'nin milli güvenliği açısından güçlü bir irade beyanı olduğunu belirten Çelik, bu irade beyanının, Türkiye'nin milli birlik ve bütünlüğünü korumaya her şart altında kararlı olduklarını ve bunun için her türlü meşru mücadeleyi vereceklerini ifade ettiğini bildirdi.

Çelik, bu irade sayesinde, Türkiye'nin sınırları yakınında kurulmak istenen terör devletçiklerinin ortadan kaldırıldığına işaret ederek, "Eğer bu irade beyanı olmasaydı PKK ve DEAŞ gibi terör örgütlerinin sınırlarımıza yakın yerlerde fiili oluşumları söz konusu olacaktı. Buna asla izin vermeyeceğiz. Yüce Meclis'in takdirine sunulan tezkereler, Türkiye'nin milli güvenliği açısından gerekli iradeyi temsil eder." görüşünü paylaştı.

Tezkerelere karşı çıkanların gerekçelerini dinlediklerini vurgulayan Çelik, "Bu mantıksız gerekçeleri üretenlerin hiçbir şekilde Türkiye'nin milli güvenliği konusunda hassasiyeti yok. Bu mantıksız gerekçelerle tezkerelere karşı çıkmaktan bahsetmek ve 'hayır' oyu vermek, milli güvenliğimizi zaafa uğratmaya bahane üretmektir. Bu yaklaşım, sınırlarımızdaki terör oluşumlarına elverişli ortam oluşturmaya çalışmaktır. Türkiye'nin terörle mücadelesinde ortaya konulan irade beyanının, 'süresini' tartışma konusu yapmak başlı başına bir savrulmadır." değerlendirmesinde bulundu.

Ömer Çelik, Türkiye'nin kararlı ve her türlü bedeli ödemeye hazır biçimde terörle mücadele edeceğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin terörle mücadelede uluslararası iş birliğine destek verdiğini ifade eden maddeler yıllardan beri tezkerelerde zaten vardır. Bunu ifade eden tezkere maddelerini anlamayanların, milli güvenlik konusunda alfabeyi bilmediği açıktır. Mesele açıktır; birileri Türkiye'nin terörle mücadelesinden rahatsızdır. Bunu açıkça söyleyemeyenler, terörle mücadele kararlılığının süresini tartışma konusu yapmaktadır.

Türkiye'nin terörle mücadelede uluslararası iş birliğini desteklemesi anlamına gelen ve son zamanlarda DEAŞ'la mücadelede uluslararası koalisyonun üyesi olmamızı anlatan maddelerin, yeni bir şey gibi tartışma konusu yapılması, başka niyetleri ve ittifakları örtmek içindir. Her ne olursa olsun Türkiye terörle mücadelesini eksiksiz ve en güçlü şekilde sürdürecek, terör örgütlerine göz açtırmayacaktır. Bu iradeyi savunmak, milletimizi, ülkemizi, demokrasimizi ve cumhuriyetimizi savunmaktır."

EMİN AKBAŞOĞLU: ŞAPKA DÜŞTÜ, KEL GÖRÜNDÜ

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, CHP'nin, Cumhurbaşkanlığı tezkeresine "hayır" oyu vereceğini açıklamasına ilişkin tepki gösterdi.

Akbaşoğlu, "Ne demişti PKK elebaşı, 'CHP, HDP'ye muhtaç.' HDP, 'Tezkereye hayır deyin.' çağrısı yaparken bir de baktık ki CHP, tezkereye 'hayır' diyeceğini açıkladı. Şapka düştü, kel göründü. İşte CHP'nin ittifakının bileşenleri." ifadelerini kullandı.

CAHİT ÖZKAN: KANDİL'İN, HDP'NİN TALİMATIYLA SİYASET YAPIYOR

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.

"Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Şahsın görünür rütbe-i aklı eserinde" sözünü hatırlatan, "Ziya Paşa'nın sözü burada da kendini gösterdi. CHP bugüne kadar ne zaman milli ve manevi değerlerin yanında yer almış ki? Ülkemizin ve milletimizin duruşuyla aynı istikamette, ruh ve beden bütünlüğü içinde olabilmiş ki?" diye sordu.

CHP'nin, yurt dışına asker gönderme tezkerelerinin karşısında yer aldığını söyleyen Özkan, "CHP, kasetle gelen genel başkanın göreve geldiği andan itibaren milli değerlerini tamamen yitirmiş, manevi değerlerimizle çatışmasını sürdürmüş ve milletimizin nerede bir menfaati var, bunların karşısında yer almış. Hele hele özellikle ülkemizi tehdit eden terör örgütleriyle mücadele bağlamında Suriye'de yapmış olduğumuz mücadelelerde CHP, sözüm ona geçmişte 'evet' derken oradaki Mehmetçiğimizin cephedeki maneviyatını kıracak şekilde, 'İblib'de, Afrin'de, Cerablus'ta ne işiniz var?' diyerek çıkışlar gerçekleştirmiş, devlet-millet dayanışmasını zedelemiştir." ifadelerini kullandı.

- "2023'e giderken gizli ittifaklarının deşifresi"

Cahit Özkan, CHP'nin, Türk askerinin Irak ve Suriye'de görev süresinin uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresine "hayır" oyu vereceğini açıklamasına ilişkin şöyle konuştu:

"Dün sözde 'evet', özde 'hayır' diyen CHP, bugün sözde de özde de 'hayır' demek suretiyle Kandil'in, HDP'nin talimatıyla siyaset yapmakta ve yaptıkları gizli ittifakı bu şekilde deşifre etmektedirler. Bugün CHP'nin zihniyetiyle, verdiği kararla karşı karşıya değiliz, doğrudan Kandil'in siyasi uzantısı olan siyasi partinin talimatıyla 'hayır' diyen ve bu çerçevede siyaset yapan CHP'nin sözde değil, özde, her hal ve şart altında milli çıkarlarımızın karşısında duran bir anlayışıyla karşı karşıyayız. Aslında bu, 2023'e giderken gizli ittifaklarının deşifresidir. Çünkü milletimizin huzuruna HDP ile beraber yan yana çıkamayan CHP, bu mesele karşısında HDP'nin talimatını yerine getirmek suretiyle 2023'teki gizli ittifaklarının altını doldurmaya çalışmaktadır. Ülkemize kast eden FETÖ'sü, PKK'sı, DEAŞ'ıyla mücadelemiz sürerken, onların ülkemize olan tehditlerini bitirme anlayışıyla düzenlediğimiz sınır ötesi operasyonlarda; bizleri, Mehmetçiğimizi, aziz ve necip milletimizi yapayalnız bırakan CHP ve onun gizli ittifakı HDP'yi milletimize şikayet ediyoruz."

- "İtirazına kılıf bulma gayreti"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Tezkerede, 'Yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye'de bulunması, bu kuvvetlerin Cumhurbaşkanının belirleyeceği esaslara göre kullanılması' yazıyor. Ne demek bu? Yabancı asker kim?" sözünü de değerlendiren Özkan, "Sözüm ona milli ve manevi değerleri kalkan kılmak, milletin iradesine karşı arkadan dolanmak suretiyle itirazına kılıf bulma gayretidir." dedi.

Özkan, ortada apaçık PKK ile terör koridoruna karşı mücadele olduğunu vurgulayarak, "Bu mücadelemizi HDP'ye, PKK'ya ve CHP'ye rağmen sürdüreceğiz." diye konuştu.

- "Takdir edilecek bir mesele değil"

İYİ Parti'nin, Irak ve Suriye tezkeresine yönelik tavrına da değinen Özkan, "Milletin menfaati varsa, tezkereye 'evet' demek milletin bu topraklardaki beka mücadelesinin bir gereği ise böyle bir hususta İYİ Parti'den 'evet' oyunun veriliyor olması elbette bizi de milletimizi de memnun eder. Bu, ayrıca takdir edilecek bir mesele değil. Zaten bu, milletimizin talimatı, emri, beklentisi ve milletimizin beka mücadelesinin bir gereğidir. Böyle bir meselede İYİ Parti ve kendisini yerli ve milli siyasetin içinde gören herkesin 'evet' demesi gerekir. Biz de bundan memnuniyetimizi ifade ediyoruz." değerlendirmesini yaptı.

HAMZA DAĞ: CHP, HDP'Yİ KIZDIRMAMAK İÇİN HER TÜRLÜ TAVİZİ VERMEYE HAZIR



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Türk askerinin Irak ve Suriye'de görev süresinin uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresine ilişkin değerlendirmede bulundu.



Tezkerenin Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından terör örgütleriyle mücadele için Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) verilen bir yetki olduğunu belirten Dağ, şöyle konuştu:

"Bugün 780 bin kilometrekare içinde huzurlu bir şekilde yaşıyorsak, bu tezkerelerin başarılı olması noktasında, mücadeleyle ortaya çıkan bir husustur. Sınırlarımız içinde değil, terör örgütleriyle DEAŞ'la, PKK/PYD terör örgütleriyle de sınırlarımız dışında mücadele ettiğimiz için böyle bir netice aldığımız çok nettir. Dolayısıyla tezkere, süresi dolmasına yakın daha önce Bakanlar Kurulu tarafından şimdi Cumhurbaşkanlığı tarafından Meclis'e gönderilir ve Meclis'te de onayı aldıktan sonra bu terörle mücadelede devam eder."

Meclis'te grubu olan siyasi partilerden AK Parti, MHP ve İyi Parti'nin "evet", CHP'nin ise "hayır" oyu verdiğini ifade eden Dağ, HDP'nin daha önceki tezkerelere de "hayır" oyu verdiğini anımsattı.

Daha önceki tezkerelere "evet" oyu veren CHP'nin bugün "hayır" oyu vermesinin gerekçesini anlamanın mümkün olmadığına dikkati çeken Dağ, şöyle devam etti:

"Bir sene, 2 sene, 3 sene önceki tezkereye göre ne değişti? Açıkçası bu şunu gösteriyor: Seçime kadar CHP, HDP'yi kızdırmamak için her türlü tavizi vermeye hazır olduğunu, aslında bugün almış olduğu kararla göstermiş oldu. Bu şunu gösteriyor: CHP'nin yuları HDP'nin elindedir. HDP çektiğinde oraya gider, ittiğinde oraya gider. Bugün bu anlamda alınan bu karar gerçekten bu noktada değerlendirilmesi gereken bir karardır. Biz bütün bu muhalefetin ayağımıza çelme takan noktadaki çalışmalarına rağmen terörle mücadelemizi sonuna kadar devam ettireceğiz. Bizim gündemimiz, bugüne kadar bir taraftan terörle mücadele, bir taraftan özgürlüklerin genişletilmesi ve daha da artırılması oldu, bundan sonra da devam edecek."

CHP Genel Merkezi'ne bir süre önce, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafının yer aldığı "Sınır Namustur" yazılı afişin asıldığını anımsatan Dağ, CHP'nin Irak ve Suriye tezkeresine "hayır" oyu vermesinin, bu afişle çeliştiğini sözlerine ekledi.