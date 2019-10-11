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Suriye İslam Konseyi'nden Barış Pınarı Harekatı'na destek

Suriyeli din adamları ve alimlerin kurduğu Suriye İslam Konseyi, Barış Pınarı Harekatı'nı desteklediğini açıkladı.

  • AA
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Suriye İslam Konseyinden yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın desteklendiği duyuruldu.

Açıklamada, "Konsey, Barış Pınarı Harekatı'nı desteklemektedir. Terörle mücadele konusunda Suriyelileri her kim destekliyorsa, ona teşekkür ediyoruz." denildi.

Terör örgütü YPG/PKK'nın, işgal ettiği bölgelerde insanları yerinden ettiği, Kürtlere, Araplara, Türkmenlere ve diğer bölge sakinlerine eziyet ettiği vurgulanan açıklamada, "Barış Pınarı Harekatı, güvenli bölgenin oluşturulması ve halkın gönüllü olarak evlerine dönmesini sağlamak amacıyla başlamıştır." ifadeleri kullanıldı.

Suriyeli bazı din adamları ve alimler, Nisan 2014'te bir araya gelerek Suriye İslam Konseyi'ni kurmuştu.

Diyarbakır 8. Ana Jet Üssü´nde hareketli dakikalar

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