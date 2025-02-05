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Suriye lideri Şara'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür: İki ülke arasındaki kardeşliğin güçlü bir örneği

Suriye'nin yeni lideri Ahmed Şara, Türkiye'ye gerçekleştirdiği ziyaret sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gösterdiği misafirperverlik ve sıcak karşılama için şükranlarını ifade etti.

AA5 Şubat 2025 Çarşamba 16:38 - Güncelleme:
Suriye lideri Şara'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür: İki ülke arasındaki kardeşliğin güçlü bir örneği
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Suriye Arap Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığının Telegram hesabından yapılan açıklamada, Türkiye'nin, Suriye halkının haklı davasına verdiği onurlu ve olumlu desteğin, iki ülke arasındaki kardeşliğin güçlü bir örneği olduğu vurgulandı.

Açıklamada, "Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, dost Türkiye Cumhuriyeti'ne gerçekleştirdiğimiz ziyaret sırasında gösterdiği misafirperverlik ve cömert karşılama için en derin şükranlarımı ve takdirlerimi sunarım." ifadeleri yer aldı.

Ayrıca açıklamada, ileriki dönemde siyasi, ekonomik ve güvenlik alanlarında Türkiye ile koordinasyonun güçlendirilmesi ve ortak çıkarları destekleyen işbirliğinin artırılması temenni edildi.

Şara'dan Ankara'ya tarihi ziyaret! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'de teröre yer yok
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