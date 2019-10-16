Suriye Milli Ordusu Barış Pınarı Harekatı'nda 46 şehit verdi
Barış Pınarı Harekatı'nda geride kalan bir haftada canını ortaya koyarak şiddetli çatışmalara giren Suriye Milli Ordusu, 46 şehit verdi.
- AA
Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla TSK tarafından Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlatılan ve SMO askerlerince desteklenen Barış Pınarı Harekatı'nın bir haftası geride kaldı.
Suriye-Türkiye sınırındaki Tel Abyad ve Rasulayn ilçelerinin kırsalındaki çeşitli noktalarda YPG/PKK'lılarla çatışmalar sürüyor.
9 Ekim'de başlayan harekatın ilk haftasında 46 SMO askeri şehit düştü, 136 asker ise yaralandı.
Barış Pınarı Harekatı'nda şu ana kadar 2 ilçe merkezi, 1 belde ve onlarca köy, terör örgütü YPG/PKK'dan kurtarıldı.
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