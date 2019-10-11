Suriye Milli Ordusu kimdir? Suriye Milli Ordusu kaç kişi? İşte Suriye Milli Ordusu ile ilgili merak edilenler

Suriye Milli Ordusu kimdir? Suriye Milli Ordusu kaç kişi? gibi soruların yanıtları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında Ceylanpınar ilçesindeki sınır hattında askeri hareketlilik dikkati çekti. Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla yürütülen Barış Pınarı Harekatı sürüyor. Barış Pınarı Harekatı'nın ilk 48 saatinde 342 terörist etkisiz hale getirildi, 13 köy YPG/PKK'dan kurtarıldı.

SURİYE MİLLİ ORDUSU KİMDİR?

Suriye'de, Mart 2011'de başlayan barışçıl protestoların Esed rejiminin şiddetli müdahalesi sonucu çatışmalara evrilmesi, yılın sonundan itibaren rejim ordusuna bağlı ve değişim yanlısı subayların ordudan ayrılmasına sebep oldu.

Suriye'deki Milli Ordu ve Ulusal Kurtuluş Cephesi birleşti.

Muhalif kitleleri korumak için bir araya gelen eski rejim askerleri, "savunma savaşı" odaklı hareket edeceklerini duyurdu.

Yerel savunma güçleri haline gelen bu oluşum daha sonra kendini ÖSO olarak tanımladı.

ÖSO, bir yıldız daha eklediği Suriye bayrağıyla muhalefetin meşru askeri omurgasını oluşturdu ve Mart 2013'te kurulan Suriye Geçici Hükümeti'nin askeri kanadı olarak konumlandı. 2015'e kadar geçen sürede, ülkenin büyük kısmında etkin hale gelen ÖSO, Halep-İdlib, Rakka-Deyrizor-Haseke, Hama-Lazkiye, Humus, Şam-Dera-Kuneytra-Suveyda cephelerinde savaştı.

Rusya ve İran destekli yabancı terörist grupların Beşşar Esed rejimine verdiği destek, ÖSO'nun 2016'ya gelindiğinde tüm cephelerde kuvvet kaybetmesine yol açtı.

ÖSO, Türkiye'nin Ağustos 2016'da başlattığı Fırat Kalkanı Harekatı'yla güç topladı.

Zeytin Dalı Harekatı öncesinde de Halep'in kuzeyinde ÖSO'ya bağlı 30 grup, 30 Aralık 2017'de Milli Ordu adıyla birleşti.

Bu alanın dışında kalan İdlib kökenli 11 grup da 28 Mayıs 2018'de "Ulusal Özgürleştirme Cephesi" adı altında bir araya geldi.

İki oluşum, 4 Ekim'de Milli Ordu adı altında toplanarak, Suriye Geçici Hükümeti Savunma Bakanlığına bağlandı.

Suriye Milli Ordusu (SMO), önceki gün Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna başlatacağı harekatına destek vermek amacıyla tatbikat düzenlemişti. SMO harekatta yer alıyor.

SURİYE MİLLİ ORDUSU'NDAN SİVİLLERE GÜVENCE

Suriye Milli Ordusu (SMO), Barış Pınarı Harekatı kapsamında terörden temizlenen köylerde yaşayan sivillere, güven içinde yaşama garantisi veriyor.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu (SMO) ile, Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nda köyler terörden arındırılıyor.

SMO unsurları, TSK ile Fırat Nehri'nin doğusunda köyleri teröristlerden temizlerken sivillere, yaşamlarını güven içinde sürdürecekleri mesajlarını veriyor.

Gün içinde kurtarılan El Yabse köyündeki bir SMO komutanının görüntüleri sosyal medyaya yansıdı.

Görüntülerde komutan, sivillere hitaben, "Rahat olun. Biz sizin aileniz ve halkınızız. Sizi korumak için buradayız. Suriye halkı olarak, bölücü bir terör örgütü tarafından devlet yapılanmasına izin vermeyiz. Din Allah’ındır, vatan hepimizin. Sizi YPG/PKK'dan özgürleştirmek için buradayız. İnşallah güven içerisinde yaşamınızı sürdüreceksiniz. Keşke daha önce gelseydiniz diyeceksiniz. Sizlerden sadece dua etmenizi istiyoruz." ifadelerini kullanıyor.

TSK'nin başlattığı Barış Pınarı Harekatı kapsamında, gün içinde Tel Abyad'ın El Yabse, Tel Fander, Müşeyrfe, Dedat, Bir Aşık ve Hamidiye köyleri ile Rasulayn'daki Kişto köyü terörden arındırıldı.