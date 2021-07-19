İSTANBUL 29°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Temmuz 2021 Pazartesi / 9 ZilHicce 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,5772
  • EURO
    10,1387
  • ALTIN
    499.687
  • BIST100
    1351.59
Güncel

Suriye Milli Ordusu'ndan Bab'da huzur operasyonu

Suriye Milli Ordusu (SMO), ülkenin kuzeyindeki Bab ilçesinde, terör örgütlerine karşı huzur operasyonu düzenledi.

AA19 Temmuz 2021 Pazartesi 15:47 - Güncelleme: 19 Temmuz 2021 Pazartesi 15:48
ABONE OL

Fırat Kalkanı Harekatı'yla terörden arındırılan Bab'da, SMO, terör örgütü YPG/PKK ve DEAŞ hücrelerine yönelik huzur operasyonunda 40 kişiyi yakaladı.

Milli ordu içerisinde yer alan 3. Kolordu ve yerel askeri polislerin kontrolünde yapılan huzur operasyonunda gözaltına alınan kişilerin, Kurban Bayramı'nda saldırı hazırlığında olduğu öğrenildi.

Ayrıca huzur operasyonu kapsamında, uyuşturucu kaçakçılarına da baskın düzenlendi.

Sabaha karşı yapılan operasyonda yakalanan terör örgütü YPG/PKK ve DEAŞ mensubu teröristler tutuklandı.

Suriye Geçici Hükümetine bağlı SMO, ülkenin kuzeyinde Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatları bölgelerinde, sınırları koruma ve asayiş görevlerinde bulunuyor.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.