Suriye Milli Ordusu'ndan Tel Abyad sakinlerine: Sizi korumaya geldik
Suriye Milli Ordusu, Tel Abyad'ın batısındaki El-Yabisa köyü sakinlerine 'Sizi korumaya geldik' dedi.
- İHA
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu, Barış Pınarı Harekatı kapsamında Tel Abyad'ın batısındaki El-Yabisa köyünü kontrol altına aldı. Suriye Milli Ordusu mensubu, El-Yabisa köyü sakinlerine seslenerek, "Biz aileyiz, bu bizim toprağımızdır. Sizi terörist PKK/PYD'den korumaya geldik" ifadelerini kullandı.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu, dün başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında bu sabah El-Yabisa köyünü kontrol altına aldı.
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