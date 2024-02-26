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Suriye ordusundan Halep'e saldırı

Suriye ordusu güçlerinin Halep ilinin batısındaki Daret İzze ilçesine düzenlediği saldırıda, 1 sivil öldü, 2 sivil yaralandı.

AA26 Şubat 2024 Pazartesi 17:52 - Güncelleme:
Suriye ordusundan Halep'e saldırı
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Halep'in Bisarton köyünde konuşlu Suriye ordusuyla İran destekli yabancı terörist gruplar, Halep'in batısındaki Daret İzze ilçesine karadan karaya atış yapılan silahlarla saldırı düzenledi.

Sivil Savunma kaynaklarından alınan bilgiye göre, söz konusu saldırıda, 1 sivil öldü, 2 sivil yaralandı.

Yaralılar, çevredeki hastaneye kaldırıldı.

Ayrıca Esed rejim güçleri, gün içerisinde İdlib'in doğusundaki Binniş ve Afes köylerine karadan karaya atış yapılan silahlarla saldırı düzenledi.

- İdlib'deki durum

Türkiye, Rusya ve İran, 2017'deki Astana toplantısında Suriye yönetiminin kontrolünde olmayan alanda 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturma karar aldı.

Şam yönetimi, İran destekli teröristler ve Rusya, saldırılara devam edip 4 bölgeden 3'ünü ele geçirip İdlib'e yöneldi.

Türkiye, Eylül 2018'de Rusya ile ateşkesi güçlendirmek için ek mutabakata varsa da saldırılar, Mayıs 2019'da tekrar şiddetlendi. Türkiye ile Rusya'nın 5 Mart 2020'de sağladığı yeni mutabakatın ardından ateşkes büyük ölçüde korunuyor.

2017-2020 döneminde saldırılardan kaçan yaklaşık 2 milyon sivil, Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmek zorunda kaldı.

  • suriye ordusu
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