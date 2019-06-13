Suriye sınırına askeri araç takviyesi
Hatay’ın Kırıkhan İlçesi’nden Zeytin Dalı Sınır Kapısı'na 30’un üzerinde asker araç sevk edildi.
- İHA
Hatay’ın Kırıkhan İlçesinden geçen zırhlı personel taşıyıcı askeri araçlar, Suriye sınırına konuşlandırılmak üzere, yoğun güvenlik önlemi altında Zeytin Dalı Sınır Kapısı'na gitti.
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