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Suriye sınırına askeri araç ve malzeme sevkıyatı

Suriye'nin İdlib kentinde devam eden harekata destek için yola çıkan askeri araç ve malzemelerin yer aldığı konvoy, İslahiye'den geçerek Hatay'da bulunan sınır birliklerine gitmek üzere yola devam etti.

IHA29 Mayıs 2020 Cuma 10:02 - Güncelleme: 29 Mayıs 2020 Cuma 10:03
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Suriye’nin İdlib şehrindeki Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarına destek için çeşitli birliklerden zırhlı personel taşıyıcılar (ZPT), kirpi araçları ve çeşitli askeri malzemeler sevk edildi.

Gaziantep’in İslahiye ilçesinden geçen askeri konvoy, Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde bulunan sınır birliklerine gitmek üzere yola devam etti.

Gün içerisinde devam edecek sevkıyatta son olarak yaklaşık 7 ZPT ve 4 tırın Reyhanlı’da bulunan birliklere dahil olacağı ve ihtiyaç durumunda Suriye’nin İdlib şehrinde devam eden harekata destek için sınırı geçeceği öğrenildi. Konvoy, geniş güvenlik önlemleri altında sınır İslahiye’den ayrıldı.

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