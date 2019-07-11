Suriye sınırına yoğun askeri sevkiyat
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere obüs ve tank takviyesi yapıldı.
- AA
Farklı bölgelerdeki birliklerden Kilis'e gönderilen ve sınır hattında bekletilen obüs ve tank yüklü tırlardan oluşan askeri konvoy, Gaziantep istikametine hareket etti.
Güvenlik önlemleri altında ilerleyen konvoyun, Şanlıurfa'nın Suriye sınırında konuşlu askeri birliklere takviye amacıyla gönderildiği öğrenildi.
BİR SEVKİYAT DAHA
Kilis'e gönderilen ve sınır hattında bekletilen zırhlı araç taşıyıcısı yüklü tırlardan oluşan askeri konvoy, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nu (TAG) takip ederek Şanlıurfa istikametine hareket etti.
Güvenlik önlemleri altında ilerleyen konvoyun, Şanlıurfa'nın Suriye sınırında konuşlu askeri birliklere takviye amacıyla gönderildiği öğrenildi.
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