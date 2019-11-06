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Suriye sınırına askeri sevkiyat

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere zırhlı araç ve personel takviyesi yapıldı.

  • AA
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Şanlıurfa'daki 20. Zırhlı Tugay Komutanlığından çıkış yapan 15 araçlık konvoy, güvenlik önlemleri altında sınır hattındaki Akçakale ilçesine ulaştı.

Sevkiyatın Suriye sınırındaki askeri birliklere takviye amacıyla yapıldığı öğrenildi.

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