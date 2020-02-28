Suriye sınırına askeri sevkiyat sürüyor! Askeri araç ve komando birlikleri Kilis'e ulaştı
Türkiye'nin çeşitli illerinden Suriye sınırına sevk edilen askeri araç ve komando birliklerinden oluşan konvoy, Kilis'e ulaştı.
DHA & İHA28 Şubat 2020 Cuma11:15 - Güncelleme: 28 Şubat 2020 Cuma 11:15
Türkiye'nin farklı kentlerinden yola çıkarılan askeri araç ve personellerin oluşturduğu konvoy, Kilis'e ulaştı. Güvenlik önlemleri altında ilerleyen araç ve personellerin Suriye'de üs bölgelerinde konuşlandırılacağı belirtildi.
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