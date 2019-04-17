13°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7239
  • 6,4932
  • 234.454
  • 97.655
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Suriye sınırına komando sevkiyatı

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere komando sevkiyatı yapıldı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere komando sevkiyatı yapıldı.

Türkiye'deki farklı birliklerden gönderilen komandoları taşıyan zırhlı araçlardan oluşan konvoy, Hatay'a ulaştı.

Güvenlik önlemleri altında Reyhanlı ilçesi istikametine doğru ilerleyen konvoyun, Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.

Türkiye´nin en büyüğü olacak! Havadan böyle görüntülendi...

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

İran'dan Instagram'a tepki

İran'dan Instagram'a tepki

5 ay sonra yeniden Antalya açıklarında

5 ay sonra yeniden Antalya açıklarında

AYM'den 'tebligat' kararı

AYM'den 'tebligat' kararı

FETÖ'den gözaltına alınmıştı... Son dakika gelişmesi

FETÖ'den gözaltına alınmıştı... Son dakika gelişmesi

Trump'a tepki yağdı

Trump'a tepki yağdı

Eski Devlet Başkanı kendini vurdu

Eski Devlet Başkanı kendini vurdu

Emine Erdoğan'a 'Fark Yaratan' ödülü

Emine Erdoğan'a 'Fark Yaratan' ödülü

Dilekçeye giren adresler görüntülendi

Dilekçeye giren adresler görüntülendi
 

POPÜLER HABERLER

İmamoğlu mitingi sonrası provokatör bir grup, TÜRGEV´in yurduna saldırdı

İmamoğlu mitingi sonrası provokatör bir grup, TÜRGEV´in yurduna saldırdı

Tarihi top kedi yuvası oldu

Tarihi top kedi yuvası oldu

Solo Türk prova uçuşu nefes kesti!

Solo Türk prova uçuşu nefes kesti!

Berlin'in inanılmaz değişimi, fotoğraflarla 'Dünden bugüne Berlin'

Berlin'in inanılmaz değişimi, fotoğraflarla 'Dünden bugüne Berlin'

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA