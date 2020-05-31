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Suriye sınırına obüs ve mühimmat sevkiyatı

Türk Silahlı Kuvvetleri, Hatay'da Suriye sınır hattına obüs ve mühimmat sevkiyatı gerçekleştirdi.

IHA31 Mayıs 2020 Pazar 16:10 - Güncelleme: 31 Mayıs 2020 Pazar 16:10
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Mühimmat yüklü araçlardan oluşan askeri konvoy, Kırıkhan ilçesinden geçerek Suriye sınır hattına geçiş yaptı.

Askeri araçların, ihtiyaç duyulan sınır birliklerinde konuşlandırılacağı öğrenildi.

Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait tanker uçak, NATO'ya ait AWACS uçağına yakıt ikmali yaptı

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