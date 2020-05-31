Suriye sınırına obüs ve mühimmat sevkiyatı

<p>Mühimmat yüklü araçlardan oluşan askeri konvoy, Kırıkhan ilçesinden geçerek Suriye sınır hattına geçiş yaptı. </p><img class='rich-text-photo' src='https://imgz.star.com.tr/imgsdisk/2020/05/31/Y.G7UJGHQ5WbEVWTUpKXEZarYBKnYdS7IRW7YdS7YBKPYZa3EZG3YJG3YxKHIVGDE5KbA5WLU1KbQ9az.jpg'/><p>Askeri araçların, ihtiyaç duyulan sınır birliklerinde konuşlandırılacağı öğrenildi. </p><img class='rich-text-photo' src='https://imgz.star.com.tr/imgsdisk/2020/05/31/YdS7U.GDINWnEVWPUpKTU5C7U9KnYdKTUFGHYdKnYJS7EFa3ENGfYJGDYZWDUJaXQ9W3ENS7U1KbQ9az.jpg'/><img class='rich-text-photo' src='https://imgz.star.com.tr/imgsdisk/2020/05/31/YZG_IJaLUNS_YRWLUpKXYFC7EBKnYdG7UBGPYdKbYNWLYFa3EZGnE1GzYdWvUJafUtKvU9WTU1KbQ9az.jpg'/>