16°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,2815
  • 6,0396
  • 222.911
  • 104.365
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Suriye sınırına zırhlı araç sevkiyatı yapıldı

Suriye sınırındaki birliklere takviye olarak gönderilen 20 askeri araç, Hatay'ın Kırıkhan ve Reyhanlı ilçesine ulaştı.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Türkiye'deki çeşitli birliklerden gönderilen ve Hatay'a gelen 20 zırhlı personel taşıyıcısı (ZPT), sınırdaki birliklere doğru hareket etti. Güvenlik önlemleri altında nakli gerçekleştirilen askeri araçların, Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderildiği ve sınır boyunca konuşlandırılacağı öğrenildi.

Uran-9, Rus ordusu envanterine dahil edildi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

AK Parti seçim sloganı belli oldu

AK Parti seçim sloganı belli oldu

Bilim dünyasını heyecanlandıran keşif

Bilim dünyasını heyecanlandıran keşif

'Huawei' gerilimi artıyor

'Huawei' gerilimi artıyor

Merkez Bankası enflasyon tahminini açıkladı

Merkez Bankası enflasyon tahminini açıkladı

Mustafa Aydıner tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi

Mustafa Aydıner tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi

Yeni kriz kapıda! Körfez'de sular durulmuyor

Yeni kriz kapıda! Körfez'de sular durulmuyor

Maduro harekete geçti: Guaido'ya büyük şok

Maduro harekete geçti: Guaido'ya büyük şok

TESK'ten vatandaşlara alışveriş uyarısı

TESK'ten vatandaşlara alışveriş uyarısı
 

POPÜLER HABERLER

Mahatma Gandhi´nin ölümü - Tarihte bugün 30 Ocak 1948

Mahatma Gandhi´nin ölümü - Tarihte bugün 30 Ocak 1948

Başkan Erdoğan, ünlü oyuncuları Külliye'de kabul etti

Başkan Erdoğan, ünlü oyuncuları Külliye'de kabul etti

NATO savunma bütçesini 100 milyar dolar artıracak

NATO savunma bütçesini 100 milyar dolar artıracak

Zatürre hastalığının belirtileri nelerdir?

Zatürre hastalığının belirtileri nelerdir?

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA