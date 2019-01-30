Suriye sınırına zırhlı araç sevkiyatı yapıldı
Suriye sınırındaki birliklere takviye olarak gönderilen 20 askeri araç, Hatay'ın Kırıkhan ve Reyhanlı ilçesine ulaştı.
- İHA
Türkiye'deki çeşitli birliklerden gönderilen ve Hatay'a gelen 20 zırhlı personel taşıyıcısı (ZPT), sınırdaki birliklere doğru hareket etti. Güvenlik önlemleri altında nakli gerçekleştirilen askeri araçların, Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderildiği ve sınır boyunca konuşlandırılacağı öğrenildi.
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