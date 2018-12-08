Suriye sınırında 3 terörist yakalandı
Suriye’nin Rasulayn kentinden Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesine girmeye çalışan PKK/PYD üyesi 3 terörist yakalandı.
- İHA
Edinilen bilgiye göre, Suriye sınırından Ceylanpınar ilçesine girmeye çalışan ve silahsız oldukları tespit edilen PKK/PYD terör örgütü üyesi 3 terörist jandarma tarafından yakalandı. Terör örgütü mensupları ilçe jandarmadaki sorgularının ardından adli mercilere sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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