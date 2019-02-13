Suriye sınırında menfeze gizlenmiş silah ve mühimmat bulundu
Mardin'de Suriye sınırında bir menfezde 2 kalaşnikof piyade tüfeği ve mühimmat ele geçirildi.
- AA
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince istihbarı çalışmalar sonucu 10 Şubat'ta Türkiye-Suriye sınır hattında bulunan bir bölgedeki menfeze silah ve mühimmat bırakılacağı bilgisine ulaşıldı.
Bunun üzerine sınır hattındaki aramada beton bloklar altından geçen menfez içerisine gizlenen, üzeri bez torbayla sarılı 2 kalaşnikof piyade tüfeği, 4 şarjör, 2 cep telefonu, 2 SIM kart ele geçirildi. Malzemeler, cumhuriyet savcısının talimatıyla muhafaza altına alındı.
Bölge halkının desteğiyle huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla il genelinde terörle mücadele kapsamında yürütülen faaliyetler kararlılıkla devam edecek.
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