Suriye sınırında yakalanan PKK/PYD'li terörist 2 kardeş tutuklandı
Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki Akçakale ilçesinde gözaltına alınan terör örgütü PYD/PKK üyesi biri kadın 2 kardeş tutuklandı.
- AA
Alınan bilgiye göre, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesi Suriye sınır hattında jandarma ekipleri tarafından 3 gün önce Türkiye'ye kaçak yollarla girmeye çalışırken yakalanan terör örgütü PYD/PKK üyesi H.H. ile kız kardeşi R.H'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece "terör örgütü üyesi olma" suçundan tutuklandı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.