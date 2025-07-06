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Suriye sınırında yangın teyakkuzu: 3 ülke harekete geçti

Hatay'da çıkan ve Suriye topraklarına doğru genişleyen orman yangınına Türkiye ile birlikte Suriye ve Ürdün Hava Kuvvetleri müşterek müdahale ediyor.

AA6 Temmuz 2025 Pazar 21:06 - Güncelleme:
Suriye sınırında yangın teyakkuzu: 3 ülke harekete geçti
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Hatay'da çıkan ve Suriye topraklarına doğru genişleyen orman yangınına Türkiye başta olmak üzere Suriye ve Ürdün Hava Kuvvetleri müşterek şekilde müdahalede bulunuyor.

SURİYE'DE ORMAN YANGINI

Suriye'nin Lazkiye iline bağlı Bayırbucak bölgesinde dört gün önce başlayan geniş çaplı orman yangını, yürütülen müdahale çalışmaları sonucu bazı köylerde kontrol altına alınırken, bazı bölgelerde etkisini sürdürmeye devam ediyor.

Suriye Acil Durum ve Afet Yönetimi Bakanı Raid Salih, Suriye resmi televizyon kanalına yaptığı açıklamada, yangınla mücadele çalışmalarında birçok ilden 80 ekip ve 160'tan fazla aracın görev yaptığını söyledi.

Salih, su kaynaklarının uzaklığı, rüzgarın şiddeti ve dağlık arazinin engebeli yapısının, yangın söndürme çalışmalarını önemli ölçüde yavaşlattığını ifade etti.

Sivil toplum kuruluşlarının yardım faaliyetlerini koordine etmek üzere ortak bir sahra operasyon odası kurulduğunu belirten Salih, orman yangınlarını önlemek amacıyla 20'den fazla ağır iş makinesinin kiralandığını ve çalışmaların diğer bakanlıklarla işbirliği içinde yürütüldüğünü bildirdi.

Salih, son üç günde görev yapan tüm yangın söndürme ekiplerinin nöbet değişimi yaptığını vurgulayarak, en büyük zararın Basit ve Kastal Maaf köylerinde yaşandığını ve yangının kontrol altına alınmasında ise kısmi ilerleme kaydedildiğini ifade etti

Ürdün'den gelen yangın söndürme konvoyunun Nasip Sınır Kapısı'ndan geçtiğini anlatan Salih, komşu ülkelerden gönderilen helikopterlerin de söndürme çalışmalarına katıldığını kaydetti.

Bakan Salih, şimdiye kadar can kaybı yaşanmadığını vurguladı.

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