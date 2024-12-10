Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Suriye'deki son gelişmeler, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, son gelişmelerin Türkiye'nin izlediği insani ve vicdani politikanın ne kadar isabetli olduğunu gösterdiğini, Türkiye'nin Suriye'de barıştan, özgürlükten, diyalogdan ve adaletten yana tutumunu sürdürdüğünü, Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasının ve istikrara kavuşmasının önemini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail saldırganlığının bu kez de Suriye'de ortaya çıktığını, bu tutumun Suriye'nin istikrarına katkı sağlamadığını, Suriye'nin terör unsurlarından temizlenmesinin şart olduğunu belirtti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, AVRUPA KOMİSYONU BAŞKANI LEYEN İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ayrıca, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Suriye'deki son gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Türkiye'nin ilerleyen süreçte Suriye'nin terör unsurlarından arındırılması, birliğinin sağlanması, toprak bütünlüğünün korunması, tüm etnik ve dini unsurlarıyla Suriyelilerin tamamının barış içinde yaşaması için Suriye halkına güçlü destek vermeyi sürdüreceğini ifade etti.

Erdoğan, Suriyelilerin ülkelerine onurlu, güvenli ve gönüllü geri dönüşleriyle ilgili sürecin planlandığını, Suriye'nin yeniden imarı ile ilgili çalışmaların geri dönüşleri hızlandıracağını belirtti.