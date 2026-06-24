Suriye ve Türkiye arasında önemli görüşme: Şehirlerin ihyasına yönelik çalışmalar ele alındı

Yılmaz, Suriye Bayındırlık ve İskan Bakanı Mustafa Abdürrezzak ile İdari Kalkınma Bakanı Muhammed Hassan İskaf ile Suriye'nin başkenti Şam'da görüştü.

Büyükelçi Yılmaz ile Abdürrezzak arasındaki görüşmede, Suriye'nin yeniden imarı, güvenli ve yaşanabilir kentlerin inşası ile konut ihtiyacının karşılanmasına yönelik işbirliği imkanları ele alındı.

Yılmaz, Türkiye'nin müteahhitlik ve inşaat sektöründeki deneyimlerini aktararak, yeniden imar çalışmalarında hukuki altyapı, mevzuat ve uygulama tecrübeleri konusunda destek vermeye hazır olduklarını ifade etti.

Bakan Abdürrezzak ise Türkiye ile Suriye arasındaki kardeşlik ilişkilerine dikkati çekerek, Türkiye'nin deprem sonrası yürüttüğü yeniden inşa çalışmalarının Suriye için önemli bir tecrübe ve örnek teşkil edebileceğini belirtti.

Türk Büyükelçiliğinin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından ziyarete dair açıklama yapıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Görüşmede Suriye'nin yeniden imar süreci, yıkımdan etkilenen yerleşim alanlarının yeniden inşası ve şehirlerin ihyasına yönelik çalışmalar, tecrübe paylaşımı dahil teknik seviyede işbirliği gerçekleştirilmesi ve Türk müteahhitlik sektörünün bu alandaki çalışmalara yapabilecekleri katkılar ele alındı."

Yılmaz, İdari Kalkınma Bakanı İskaf ile de bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede İskaf, iki ülke arasındaki dostane ve tarihi ilişkilerin kurumsal işbirliği alanlarına da yansıması temennisinde bulundu.

Büyükelçi Yılmaz ise somut adımların atılmasını desteklediklerini belirterek, iki ülke arasındaki işbirliğinin geliştirilmesine yönelik her türlü girişime katkı sunmaya hazır olduklarını kaydetti.