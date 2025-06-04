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Suriye'deki Türk askerleri dönecek mi? Bakan Güler cevap verdi

'Suriye'deki Türk askerleri dönecek mi?' sorusuna cevap veren Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 'Türkiye Suriye'deki askerlerinin durumunu terör tehdidi tamamen ortadan kalktığında, sınır güvenliği sağlandığında ve göçmenler güvenli şekilde geri döndüğünde yeniden değerlendirecek.' dedi.

HABER MERKEZİ4 Haziran 2025 Çarşamba 13:33 - Güncelleme:
Suriye'deki Türk askerleri dönecek mi? Bakan Güler cevap verdi
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Suriye'deki askerlerin durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Güler, "Türkiye Suriye'deki askerlerinin durumunu terör tehdidi tamamen ortadan kalktığında, sınır güvenliği sağlandığında ve göçmenler güvenli şekilde geri döndüğünde yeniden değerlendirecek." ifadesini kullandı.

Güler açıklamasının devamında "Türkiye Suriye'ye askeri eğitim ve danışmanlık sağlıyor. Savunma kapasitesini güçlendiriyor. İsrail ile Suriye'de çatışmasızlık için teknik görüşmeler sürüyor. Ancak unutulmamalı ki çatışmasızlık mekanizması normalleşme anlamına gelmiyor." dedi.

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