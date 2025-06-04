Suriye'deki Türk askerleri dönecek mi? Bakan Güler cevap verdi

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Suriye'deki askerlerin durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Güler, "Türkiye Suriye'deki askerlerinin durumunu terör tehdidi tamamen ortadan kalktığında, sınır güvenliği sağlandığında ve göçmenler güvenli şekilde geri döndüğünde yeniden değerlendirecek." ifadesini kullandı.

Güler açıklamasının devamında "Türkiye Suriye'ye askeri eğitim ve danışmanlık sağlıyor. Savunma kapasitesini güçlendiriyor. İsrail ile Suriye'de çatışmasızlık için teknik görüşmeler sürüyor. Ancak unutulmamalı ki çatışmasızlık mekanizması normalleşme anlamına gelmiyor." dedi.