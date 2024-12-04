Suriye'de 27 Kasım'dan bu yana Esed rejimi ve rejim karşıtı muhalifler arasında çatışmalar sürüyor. Halep'le beraber tüm İdlib genelinde önemli bir ilerleme kaydeden rejim karşıtı muhalifler, Özgürlük Şafağı Operasyonu ile Tel Rıfat ilçe merkezini PKK/YPG'den temizledi.

Hama kırsalında ise 20 köyün kontrolünü ele alan muhalif gruplar, kent merkezine doğru ilerliyor.

24 TV'de Murat Çiçek'in sunumuyla ekranlara gelen 'Açık Görüş' programına bağlanan Suriye Geçici Hükümet Başkanı Abdurrahman Mustafa, bölgedeki gelişmeleri aktardı.

TÜRKİYE İLE İŞ BİRLİĞİ VURGUSU

Suriye Geçici Hükümet Başkanı Abdurrahman Mustafa, Türkiye ile Suriyelilerin geri dönüşü için yıllardır ortak bir mücadele verdiklerini belirterek, Halep'in bu süreçte kritik bir rol oynadığını söyledi. Halep'in, Suriye'nin ekonomisinin kalbi ve sanayi bölgesi olarak mültecilerin dönüşü için önemli bir yer olduğuna dikkat çekti.

DENGELER DEĞİŞİYOR

Mustafa, Suriye'deki dengelerin 2015'teki Rus müdahalesinden sonra hızla değiştiğini ifade etti. "Suriye'nin yüzde 70'ine hakimdik. Şam ve Humus'un da büyük bir kısmına hakimdik." Diyen Mustafa, hızla değişen dengelerden dolayı "Bir şey söylemek için henüz erken." ifadelerini kullandı.