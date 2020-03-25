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Suriye'de Kovid-19'a karşı broşür dağıtıldı

Suriye'de sivil savunma görevi yapan kuruluşlar tarafından, İdlib ve Afrin'de yaşayan sivillere koronavirüse karşı alınması gereken önlemlerin yer aldığı broşürler dağıtıldı.

DHA25 Mart 2020 Çarşamba 17:52 - Güncelleme: 25 Mart 2020 Çarşamba 17:52
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Suriye rejimi ile destekçileri tarafından yapılan saldırılar nedeniyle evlerinden ve memleketlerinden ayrılmak zorunda kalarak Türkiye sınırına yakın İdlib kırsalındaki çadır kamplara yerleşen Suriyeli sivillere, bölgede sivil savunma görevi yapan kuruluşlar tarafından koronavirüse karşı broşür dağıtıldı. Halkda koronavirüse karşı bilgilendirdi. Ekipler, kamplarda yaşayan sivillerle görüşerek virüse karşı almaları gereken önlemleri anlatırken, temizlik ve hijyene de dikkat etmelerini istedi. Ayrıca Zeytin Dalı Harekatı ile terörden arındırılan Halep'in Afrin ilçesinde de halk ve esnafa koronavirüse karşı alınacak önlemlerle ilgili bilgi verildi.

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