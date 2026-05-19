  Suriye'de sürpriz ziyaret... MİT Başkanı Kalın, Şara ile görüştü
Suriye'de sürpriz ziyaret... MİT Başkanı Kalın, Şara ile görüştü

MİT Başkanı İbrahim Kalın, Suriye'nin başkenti Şam'daki Halk Sarayı'nda Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara ile bir araya geldi. Görüşmede bölgedeki son gelişmeler ile iki ülke arasındaki işbirliği ve koordinasyonun güçlendirilmesinin yolları ele alındı.

IHA19 Mayıs 2026 Salı 19:26
Türkiye ile Suriye arasındaki üst düzey temaslar hız kesmeden devam ediyor. MİT Başkanı İbrahim Kalın, Suriye'nin başkenti Şam'a gerçekleştirdiği ziyarette Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara ile yüz yüze görüştü. İki ülke arasındaki işbirliğinin derinleştirilmesine yönelik kritik konuların masaya yatırıldığı görüşme, bölgesel gelişmeler açısından önemli mesajlar verdi.

KALIN VE EŞ-ŞARA HALK SARAYI'NDA BİR ARAYA GELDİ

Görüşmede, bölgedeki son gelişmeler ve iki ülke arasındaki işbirliği ile koordinasyonun güçlendirilmesi yolları ele alındı.

Görüşmede ayrıca, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile Suriye Genel İstihbarat Başkanı Hüseyin El-Selame de hazır bulundu.

