Türkiye ile Suriye arasındaki üst düzey temaslar hız kesmeden devam ediyor. MİT Başkanı İbrahim Kalın, Suriye'nin başkenti Şam'a gerçekleştirdiği ziyarette Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara ile yüz yüze görüştü. İki ülke arasındaki işbirliğinin derinleştirilmesine yönelik kritik konuların masaya yatırıldığı görüşme, bölgesel gelişmeler açısından önemli mesajlar verdi.

KALIN VE EŞ-ŞARA HALK SARAYI'NDA BİR ARAYA GELDİ

MİT Başkanı İbrahim Kalın, temaslarda bulunmak üzere Suriye'ye geldi. Kalın, başkenti Şam'daki Halk Sarayı'nda Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara ile bir araya geldi. Görüşmede, bölgedeki son gelişmeler ve iki ülke arasındaki işbirliği ile koordinasyonun güçlendirilmesi yolları ele alındı.

Görüşmede ayrıca, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile Suriye Genel İstihbarat Başkanı Hüseyin El-Selame de hazır bulundu.