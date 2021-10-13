Milliyet 13 Ekim 2021 Çarşamba 07:53 - Güncelleme: 13 Ekim 2021 Çarşamba 08:15

Fırat Kalkanı Harekât Bölgesi Azez'in Mare ilçesinde zırhlı araca PKK/YPG terör örgütü tarafından güdümlü füze ile yapılan saldırı sonucunda Suriye Görev Gücü'nde görevli iki özel harekât polisinin şehit olması, iki özel harekat polisinin de yaralanması sonrası Türk Silahlı Kuvveteri (TSK), bölgede alarma geçti. Kilis Elbeyli ile Gaziantep Karkamış'taki askeri üsler takviye edilirken, terör örgütü ile Suriye rejim ordusunun Tel Rıfat'taki askeri faaliyetleri yakın takibe alındı. Milliyet'in haberine göre, Bölgedeki silahlı grupların mevzileri obüs topları, füze ve havanlarla vuruldu.

HAREKÂT SİNYALİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Suriye'den kaynaklanan tehditleri yok etme kararlılığını vurguladığı açıklaması yeni bir harekat sinyali olarak yorumlanırken, örgütün TSK ve Suriye Milli Ordusu'na (SMO) yönelik saldırılarını engellemek, bu amaçla Tel Rıfat'ın da bulunduğu Şehba bölgesinde güvenli bir alan oluşturulması için Türkiye'nin sınırlı bir harekâta hazırlandığı öne sürülüyor. Olası harekâtla örgütün Tel Rıfat-Afrin bağlantısını sağlayan koridorların ele geçirilmesinin planlandığı belirtiliyor.

YAKIN TAKİP

Erdoğan'ın "bardağı taşırdı" dediği saldırıların devam etme olasılığına karşı Tel Rıfat ve Afin sınır hattı takviye edildi. Koridor boyunca uzanan mevziler güçlendirilirken, olası saldırılara karşı İHA'larla karşı cepheler yakın takibe alındı. Suriye sınır hattında yer alan Kilis'in Elbeyli ile Gaziantep'in Karkamış ilçesinde askeri birlikler takviye edilirken bölgeye zırhlı araçlar gönderildi. Operasyon timlerinin tetikte beklediği, SMO güçlerinin de terör örgütünün saldırı noktalarına göre mevzilendiği kaydedildi. Bölgede rejim ordusu ve Rusya'nın SMO'ya yönelik saldırılarının da sürdüğü belirtiliyor.