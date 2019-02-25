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Suriye'deki ABD konvoyu Nusaybin'den görüntülendi

Irak yönünden Suriye'nin Kamışlı ilçesine gelen ABD konvoyu, Mardin´in Nusaybin ilçesinden görüntülendi.

  • DHA
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ABD'ye ait üzerleri çadır ve brandalarla örtülü 250 araçtan oluşan konvoy, dün gece Irak yönünden Suriye'ye girdi. Nusaybin ilçesinin karşısındaki Haseke'nin Kamışlı ilçesinde görüntülenen konvoydaki araçların akaryakıt tankerleri, iş makineleri ve damperli kamyonların jeneratör taşıdığı görüldü. Konvoy, Suriye'nin iç kesimlerine doğru ilerledi.

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