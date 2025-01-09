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Suriye'deki Emevi Camisi'ne Türk dokunuşu

Şam'daki Emevi Camisi'nin halılarını Gaziantepli halıcılar yenileyecek.

AA9 Ocak 2025 Perşembe 13:58 - Güncelleme:
Suriye'deki Emevi Camisi'ne Türk dokunuşu
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Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şam'daki Emevi Camisi'nin halılarının Gaziantepli halıcılar tarafından yenileneceğini bildirdi.

Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gaziantep olarak Emevi Camisi'nin halılarını yapmaya talip olduklarını anımsatarak, şunları kaydetti:

"Dünyada halının lideri Gaziantepli halıcılarımız maliyeti tümüyle üstlendiler, biz de Gaziantep Büyükşehir olarak gittik, çalışmayı başlattık. Şam Emevi Camisi'nin halıları, ilk teravih namazına yetişecek inşallah. Nasip eden Rabb'imize şükürler olsun."

  • Emevi Camisi Halıları
  • Gaziantepli Halıcılar
  • Yenileme İşlemi

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