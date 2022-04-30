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Suriye'deki ihtiyaç sahiplerine Yeryüzü Doktorları yardım eli uzattı

Yeryüzü Doktorları Derneği (YYD), Suriye'nin kuzeyinde ramazan ayında ihtiyaç sahibi 1800 kişiye gıda yardımında bulundu.

AA30 Nisan 2022 Cumartesi 12:15 - Güncelleme:
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Suriye'deki ramazan çalışmaları hakkında AA muhabirine bilgi veren YYD Proje Koordinatörü Ahmet Fatih Ceyhan, Suriye'de uzun yıllardır insani krizin sürdüğünü ve milyonlarca kişinin insani yardıma ihtiyaç duyduğunu vurguladı.

Ceyhan, "Ramazan ayında temel gıda ürünlerinden oluşan 300 kumanya paketini 1800 kişiye ulaştırdık. Bağışçılarımızın destekleriyle ihtiyaç sahipleri ile bu yıl da ramazan ayının sevincini paylaştık." dedi.

Suriye'de sağlık hizmetlerine erişimi artırmak amacıyla 3 farklı merkezde çalışmalar yürüttüklerini kaydeden Ceyhan, "Afrin'deki Cinderes Mülteci Sağlığı Kliniği, Azez'deki Soran Anne Çocuk Sağlığı Kliniği ve Tel Abyad'daki Suluk Sağlık Merkezi ile bölgenin sağlık hizmeti ihtiyacını karşılamaya yönelik hizmetler sunuyoruz. Merkezlerimizdeki çalışmaların yanında beslenme sağlığına yönelik faaliyetler de gerçekleştiriyoruz." diye konuştu.

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