Suriye'deki terör gruplarıyla iltisaklı 5 sanığa 6'şar yıl hapis

AA 22 Eylül 2020 Salı 14:00 - Güncelleme: 22 Eylül 2020 Salı 14:00

2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasında, akraba olan tutuklu sanıklar M.G.H.A, M.G.A, A.H.A, M.H.A. ve A.H.A. ile avukatları hazır bulundu.

Duruşmada mütalaasına açıklayan savcı, sanıkların telefonlarında ele geçirilen görüntüler ile tanık beyanları nedeniyle "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmalarını ve hükümle birlikte tahliye edilmelerini istedi.

Mahkeme başkanı tarafından son sözleri sorulan sanıklardan M.G.H.A, yeminli tercüman eşliğinde yaptığı savunmasında, 2014-2015 yıllarında ülkesindeki iç savaş nedeniyle evlerini ve topraklarını bırakıp kaçtıklarını söyledi.

Türkiye'ye sığındıklarını anlatan M.G.H.A, "Türkiye bize yardım etti. Çocuklarıma okulda ve hastanede baktı. 6,5 aydır tutukluyum. Bakmakla yükümlü olduğum 6 çocuğum ve annem var. Suçsuzum, tahliyemi ve beraatimi istiyorum." diye konuştu.

Diğer sanıklar da örgüt üyeliği suçlamasını reddederek, tahliye ve beraatlerini istedi.

Mahkeme heyeti, 5 sanığa da "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezası vererek, yurt dışı yasağı şartıyla tahliyelerine hükmetti.