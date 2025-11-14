Suriye'deki Yahudi Mirası Vakfı'ndan Şara'ya övgü! Desteklerini video ile bildirdiler

Yahudi Mirası Vakfı'nın (JHS Foundation), ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, vakfın kurucularından Victor Kameo'nun, Suriye Cumhurbaşkanı Şara'ya destek verdiği ifadeler paylaşıldı.

Washington'daki Suriye diasporası ile düzenlenen toplantıya katılan Şara'ya teşekkür eden Kameo, ABD'nin Suriye'ye yaptırımlarının kaldırılması için başta Beyaz Saray ve Dışişleri Bakanlığı olmak üzere birçok kurum nezdinde girişimde bulunduklarını anlattı.

Sezar Yazası kapsamında yaptırımların kaldırılmasının Suriye halkı için çok önemli olduğunu ifade eden Kameo, Şara'nın gösterdiği liderlikten de övgüyle bahsetti.

Daha sonra Kameo'nun daveti üzerine vakfın hahamı Yusuf Hamra, sahneye çıkarak Suriye Cumhurbaşkanı Şara için dua etti.

Salonda bulunan Suriye diasporası ise Kameo'nun açıklamalarına ve Hamra'nın Şara'ya yaptığı duaya alkışlarla destek verdi.