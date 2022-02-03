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Suriye'den paramotorla Amanoslar'a gelen PKK'lı teröristin cezası belli oldu

Hatay'da Amanos Dağları'nda yakalanan eski BDP Genel Başkanı ve 24. Dönem HDP Muş Milletvekili firari Demir Çelik'in oğlu PKK'lı terörist Yoldaş Selim Çelik, 9 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı.

AA3 Şubat 2022 Perşembe 12:31 - Güncelleme: 3 Şubat 2022 Perşembe 12:32
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Suriye'nin Münbiç bölgesinden paramotorla havalanarak Amanoslar kırsalına geldiği belirlenen ve iki uzun namlulu silah, tabanca ve çok sayıda mühimmatla yakalanan, Terör Arananlar Listesi "gri" kategorideki "Savaş" kod adlı Çelik, Hatay 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık avukatı ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı sanık Çelik'in "silahlı terör örgütüne üye olma", "terör örgütü propagandası yapma" ve "kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşlerine katılma" suçlarından cezalandırılmasını talep etti.

Son sözleri sorulan sanık Çelik, "Tahliyemi ve beraatımı istiyorum." dedi.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanığa "terör örgütü propagandası yapmak", "kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşlerine katılma" ile "ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkındaki kanuna muhalefet " suçlarından 9 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırılmasına ayrıca "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan da etkin pişmanlık hükümleri nedeniyle 1 yıl denetimli serbestlik tedbiri uygulanmasına karar vererek tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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