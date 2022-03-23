Suriyeli bebek Türk hekimler sayesinde sağlığına kavuştu

AA 23 Mart 2022 Çarşamba 11:31 - Güncelleme: 23 Mart 2022 Çarşamba 11:31

Suriye'de 1 ay önce prematüre olarak dünyaya gelen Esil Muhammed Alluş, solunum sıkıntısı ve kalp yetmezliği nedeniyle önce Hatay ve Osmaniye'ye ardından da Konya'ya getirildi.

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Öç ve ekibi tarafından ameliyat edilen bebeğin tedavisi sürüyor.

Prof. Dr. Mehmet Öç, AA muhabirine, akciğer atardamarı ile kalpten çıkan ana atardamar arasındaki damarın normalde doğumdan sonra kapandığını, Esil bebekte ise damarın açık kaldığını söyledi.

Damarın kapanmaması nedeniyle bebeğin yaşamla ölüm arasında gidip geldiğini aktaran Öç, şu bilgileri verdi:

"Vücuduna yeteri kadar kan pompalanmadığı için bebeğin ağır solunum sıkıntısı ve kalp yetmezliği şikayeti vardı. Açık olan kısımdan dolayı fazla kan akciğere gidiyordu. Çocuğun yaşamasını sağlayan damar açık kaldığı için temiz kan ile kirli kan karışıyordu. Bu da çocukta hayati bir risk oluşturuyordu. Bu şekilde kalbe fazla kan gittiği için kalbi fazla yoruyordu. Vücuda giden kan azalıyordu. Bu da tüm vücudu etkiliyordu. Büyüteç gözlükle akciğer ile kalp arasında 1 santimlik kesiden bağlantı yapılarak gerçekleştirilen başarılı operasyonla 1 kilo 150 gramlık bebek hayata tutunmuş oldu."

- "AMELİYAT BAŞARILI GEÇTİ VE ŞU AN RAHATIZ, İŞLER YOLUNDA GİDİYOR"

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi Sorumlusu Doç. Dr. Murat Konak da Esil bebeğin Suriye'de 28 haftalıkken 1 kilo 400 gram olarak doğduğunu dile getirdi.

Prematüre olması nedeniyle bebeğin yenidoğan yoğun bakım ünitesine alındığını anlatan Konak, "Sonrasındaki takiplerinde bu prematüre bebeklerde gördüğümüz damar açıklığı problemi görülmesi üzerine cerrahi gerektirdiği fark ediliyor. Üç defa ilaç tedavisi uygulanıyor ancak ilaç tedavisine cevap vermeyince operasyon için bize yönlendiriliyor bebek." dedi.

Konak, bebeğin desteksiz nefes alıp vermeye başladığını vurgulayarak, "Şu anda kardiyak problemi yok, solunumla ilgili ciddi bir sıkıntı yok. Komplikasyonsuz şekilde ameliyat başarılı geçti ve şu an rahatız, işler yolunda gidiyor. Büyümesini bekliyoruz. Büyümesi iyi, kilo almaya başladı. Şu an 1 kilo 700 gram oldu." diye konuştu.