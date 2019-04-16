Suriyeli çocuğun 43 kez bıçaklanarak öldürülmesine ağırlaştırılmış müebbet istendi

Mersin'in Erdemli ilçesinde Suriyeli çocuğu 43 kez bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması istendi.

Mersin 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki davanın altıncı celsesine, tutuklu sanık Alican K. (19) ile maktul 5 yaşındaki Muhammet Derviş'in ailesi ve taraf avukatları katıldı.

Mahkeme başkanı, Suriye'deki iç savaş nedeniyle ailesiyle kaçarak Erdemli ilçesine gelen ve plaj bölgelerinde su satan 5 yaşındaki Muhammet Derviş'in 19 Eylül 2017'de biri derin olmak üzere 43 kez bıçaklanarak öldürmesine ilişkin süren davada, eksik dosyaların tamamlandığını söyledi.

"CANAVARCA HİSLE VEYA EZİYET ÇEKTİREREK KASTEN ÖLDÜRMEK"

Mütalaası istenen cumhuriyet savcısı, sanığın, "nitelikli olarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek ve çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme" suçlarını işlediği gerekçisiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

Savunması için söz verilen sanık Alican K. ise konuşmadı.

Derviş ailesinin avukatları, esasa ilişkin savunma yapabilmek için ek süre talep etti.

Sanık avukatı da müvekkilinin olayı alkol ve uyuşturucu etkisi altında işlediği yönündeki savunmasını tekrarlayarak ek süre istedi.

Mahkeme başkanı, mütalaaya karşı yapılacak savunmaların yazılı olarak mahkeme heyetine iletilmesi koşuluyla duruşmayı erteledi.

OLAYDA NELER YAŞANDI?

Mersin'in Erdemli ilçesinde 19 Eylül 2017'de Suriye uyruklu 5 yaşındaki Muhammet Derviş, bıçak darbeleriyle öldürülmüş bulunmuştu. Polis ekiplerinin 5 gün boyunca 200'den fazla güvenlik kamerası görüntüsünü incelemesi sonucu zanlı Alican K. gözaltına alınmıştı.

Öldürülen çocuğun plajlarda su ve mendil satarak ailesinin geçimini sağladığı öğrenilmişti.

Olayla ilgili açılan davanın ilk duruşmasında ise sanık Alican K. olayı kabul ettiğini belirterek, cinayeti kullandığı alkol ve uyuşturucunun etkisiyle işlediğini öne sürmüştü.

Davanın üçüncü celsesinde ifadesini değiştiren sanık, olay günü yanında olan arkadaşı Özgürcan T'nin kendisini cinayeti işlemeye sürüklediğini ileri sürerek, geçmişte bir süre Mersin Devlet Hastanesi'nde psikolojik tedavi gördüğünü iddia etmişti.