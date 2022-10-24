Suriyeli Dahiş Barış Pınarı Harekatı sayesinde Tel Abyad'a geri döndü: Geri döndüğümüz an en mutlu günümdü

Rami Dahiş, YPG/PKK'lı teröristlerin, 2015'te, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Tel Abyad ilçesini ele geçirmesinin ardından ailesiyle Türkiye'ye sığınmak zorunda kaldı.

Türkiye'nin terör örgütü YPG/PKK'ya karşı gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı ile Ekim 2019'da Tel Abyad ilçesinin terörden kurtarılmasının ardından Rami ve ailesi memleketlerine dönme kararı aldı.

Terör örgütünün zorla yerinden ettiği 35 yaşındaki Tel Abyadlı Dahiş, yaşadıklarını AA muhabirine anlattı.

Dahiş, "Terör örgütü PKK'nın Tel Abyad ilçesini ele geçirmesiyle yerimizden edildik. 'Zorla silahlı saflarına katma' meselesi yüzünden Türkiye'ye göç etmek zorunda kaldık. Türkiye'de sınır hattında kaldık. Tel Abyad ile aramızda sadece 200 metre vardı." dedi.

Barış Pınarı Harekatı sayesinde evlerine döndüklerini belirten Dahiş, "Topraklarımız YPG işgalindeydi. Çok şükür kentimiz kurtarılınca hemen döndük." ifadesini kullandı.

Barış Pınarı Harekatı öncesi Tel Abyadlı gençlerin YPG/PKK'nın silahlı kadrosuna katılmamak için kentten kaçtığını dile getiren Dahiş, harekat sonrası YPG/PKK yüzünden ailelerini terk etmek zorunda kalan gençlerin büyük bir kısmının geri döndüğünü aktardı.

Kente ilk döndüğünde çiftçilik yaptığını kaydeden Dahiş "Bir süre sonra iş imkanı bulduğum Yerel Mecliste akaryakıt istasyonları sorumlusu olarak görev yapıyorum. Buraya döndükten sonra evlendim. İki çocuğum oldu." diye konuştu.

- "GERİ DÖNDÜĞÜMÜZ AN EN MUTLU GÜMÜNDÜ"

Dahiş, ilçede hayatın normale döndüğünü ve halkın ihtiyaçlarının karşılandığını dile getirerek, "Hayatımın en zor günü ilçeyi terk ettiğimiz gündü. İlçeye, Barış Pınarı Harekatı ile geri döndüğümüz an en mutlu günümdü." ifadelerini kullandı.

Eskiye kıyasla ilçenin daha da geliştiğini belirten Dahiş, "Tel Abyad'a da ilk girdiğimizde su, elektrik yoktu. Geride kalan 3 yılda Yerel Meclise çok teşekkür ederiz. Şu an elektrik, su ve iş imkanları mevcut. Çiftçiler artık arazilerini sulamada güneş enerjisinden yararlanıyor." dedi.

Tüm Suriye topraklarının kurtarılmasını ve Suriyelilerin evlerine dönmesini temenni eden Dahiş, şunları söyledi:

"Kentte akrabalık, sevgi, kardeşlik ve komşuluk değerleri bizi birbirimize bağlıyor. PKK ve DEAŞ fitne çıkararak bizi birbirimize düşürmeye çalıştı."